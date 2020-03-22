Нечем бомбить: в США признали отсталость своей авиации

Кризис в американской военной авиации вызван нехваткой дальних и тяжелых стратегических бомбардировщиков. К такому выводу пришел бывший заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил США генерал Джон Майкл Ло, передает издание Defense News.

Если в начале девяностых у Штатов было порядка 400 таких самолетов, то сейчас их планируется оставить лишь около 140 единиц. И хотя денег на ВВС Пентагон тратит, не скупясь, вместо нужных 65 новых бомбардировщиков деньги уходят на истребители F-35.

На вооружении ВВС США сейчас остаются устаревающие дальние бомбардировщики B-1B Lancer — «Улан». Они поступили в ряды военной авиации в начале 1980-х годов, и треть из них уже готовят к списанию.

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Актуальные в годы холодной войны как носители ядерных бомб, «Уланы» использовались американскими военными во всех локальных конфликтах последующих лет. Эти самолеты бомбили Югославию, Афганистан, Ирак и Сирию, говорится в статье.

Однако модернизировать эти машины США не собираются, а замены им искать не планируют.

Основа американской стратегической авиации — «древние», времен президентов Дуайта Эйзенхауэра и Гарри Трумэна, B-52 Stratofortress. Их серийное производство закончилось в начале 1960-х годов, и сейчас эти легендарные самолеты отчаянно нуждаются в модернизации. В противном случае, полагают эксперты, они не смогут прорваться через современную противовоздушную оборону противника.

Множество B-52 просто используются как доноры запчастей для других своих собратьев. Тренировки на этих бомбардировщиках также затруднены — машин для обучения пилотов не хватает. Иногда у «Стратофортрессов» отваливаются прямо в воздухе двигатели, а ветхая противопожарная система приводит к выгоранию всего фюзеляжа.

Совсем другая ситуация — у российских ВВС, говорится в статье National Interest, посвященной нашему «Белому лебедю» Ту-160. Так, главный недостаток стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 — отсутствие стелс-маскировки.

За исключением этого серьезные конструктивные недостатки у него отсутствуют — это самый быстрый, большой и тяжелый из когда-либо построенных самолетов своего класса.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что первый построенный «с нуля» глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М будет передан российскому Министерству обороны в 2021 году.

Новый Ту-160М2 будет серьезно отличаться и от старых Ту-160, и от уже прошедших модернизацию машин. В прежнем корпусе будет принципиально новый самолет, считают специалисты авиапрома. Ту-160М в несколько раз увеличит свои боевые возможности. На этом самолете будет значительно расширена номенклатура вооружения и серьезно увеличены точностные характеристики его боевого применения.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М оснащают новой бортовой радиолокационной станцией, новым пилотажным комплексом со всеми самыми современными средствами навигации (в том числе последними лазерными гироскопами), а также системами связи, датчиками, топливными приборами и системами индикации.

У самолета будет и новая система управления оружием — более точная навигация. Для боевых машин стратегической авиации исключительно важной характеристикой является его точное определение местоположения. Где он находится в совершенно конкретный момент времени, в какой точке надо будет производить сброс бомбы или пуск ракеты.

Расстояния до объектов поражения уже будут измеряться многими тысячами километров. Поэтому чем точнее будет произведен «отцеп изделия», тем оно точнее будет доставлено к объекту удара.

Возрастут не только боевые возможности «Белого лебедя», но и параметры машины по ее собственной защите. На основании самых современных наработок для Ту-160М создается принципиально новый бортовой комплекс самообороны или комплекс радиоэлектронной борьбы. Бомбардировщик будет защищен по всем физическим полям как с земли, от зенитных ракетных систем, так и от всех типов перспективных авиационных средств поражения вероятного противника. Параллельно идет глубокая модернизация строевых «Белых лебедей» до уровня Ту-160М.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980 годах. Эта машина остается самым крупным и самым тяжелым сверхзвуковым боевым самолетом в мире.

Взлетный вес Ту-160 составляет 275 т, максимальная скорость — 2500 км/ч, бомбовая нагрузка — до 45 тонн. В НАТО самолет получил название «Блэкджек», среди пилотов отечественной авиации он известен как «Белый лебедь».