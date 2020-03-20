Друзья-союзники: Сеул не дал $4 млрд на содержание войск США

Республика Корея и США после трех дней напряженных переговоров в Лос-Анджелесе не смогли урегулировать разногласия по проблеме распределения расходов на размещение американских войск на Корейском полуострове. Об этом пишет The Korea Herald.

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7-й раунд переговоров по соглашению о совместной обороне был начат представителями РК и США 17 марта. Этот документ определяет расходы двух стран на содержание американских войск, размещенных на Корейском полуострове. Пока главы делегаций двух стран Чон Ын Бо и Джеймс Дехарт договорились продолжить консультации, чтобы свести к минимуму отрицательные последствия отсутствия соответствующего соглашения.

Предыдущий раунд состоялся в январе в Вашингтоне. В ходе нынешних переговоров южнокорейская делегация во главе с Чон Ын Бо пыталась достичь договоренности о зарплате южнокорейских граждан, работающих на американских военных базах. Они находятся в особенно трудной ситуации: американская сторона грозилась отправить их в неоплачиваемый отпуск с 1 апреля, если к этому сроку не будет заключено новое соглашение. Как пишет The Korea Herald, по некоторым данным,

Вашингтон требует от Сеула примерно $4 млрд в качестве покрытия расходов на содержание своих войск на Корейском полуострове в этом году.

Это примерно на $1 млрд меньше, чем озвучивалось ранее. Сеул, тем не менее, считает данное требование чрезмерным.

Администрация президента США Дональда Трампа со своей стороны пытается добиться от союзников оплаты полной стоимости за размещение американских военных на своей территории, плюс 50%. Тактика давления, которую избрал Вашингтон, принесла свои плоды именно в отношении Южной Кореи.

В прошлом году Сеул согласился значительно увеличить выплаты на содержание американских военных: на 8,2%, до $925 млн. При этом соглашение было заключено ровно на год, благодаря чему Белый дом сейчас пытается пересмотреть достигнутые ранее договоренности.

Известно, что Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, неоднократно жаловался на факт присутствия военных США в Южной Корее, считая это бессмысленным.

«Все началось с негодования Трампа по поводу того, что Соединенные Штаты, у которых годовой дефицит в торговле с Южной Кореей составлял $18 млрд, должны тратить $3,5 млрд в год на содержание своих военных в этой стране», — объяснял логику американского президента журналист Боб Вудворд в книге «Страх: Трамп в Белом доме».

При этом история военного сотрудничества Сеула и Вашингтона старше самого Трампа. Впервые крупный военный контингент США был отправлен на полуостров в сентябре 1945 года. Это была послевоенная миссия, задачей войск являлось разоружение японских сил к югу от 38-й параллели, проведенной США и Советским Союзом. Япония оккупировала полуостров еще в 1910 году.

В 1949 году американские войска были отозваны, однако уже в 1950 они вернулись в соответствии с мандатом Организации Объединенных Наций после начала Корейской войны — первого крупного вооруженного конфликта времен «холодной войны».

После начала военных действий первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман передал командование корейскими вооруженными силами генералу Дугласу Макартуру, возглавлявшему американскую армию в Корее.

Этот шаг укрепил военное сотрудничество США и корейского Юга.

1 октября 1953 года, через несколько месяцев после окончания Корейской войны, США и РК подписали Договор о совместной обороне, цель которого состояла в том, чтобы объединить стратегические потенциалы двух государств в целях эффективного «отражения общей опасности» и укрепления взаимосвязей для совместной борьбы «против угрозы коммунистической агрессии». При этом оказание экстренной американской военной помощи не было автоматическим и предполагало одобрение со стороны конгресса США.

Соединенные Штаты получили право размещать на южнокорейской территории сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы не только на основе прежних резолюций ООН по Корее, но и на двусторонней основе. Причем какие-либо ограничительные рамки такого размещения не оговаривались.

В ноябре 1954 года союзники составили Протокол о продолжении сотрудничества по экономическим и военным вопросам. Согласно документу, Сеул передавал собственные военные силы под «оперативный контроль» США (OPCON) под управлением Командования ООН в Южной Корее (U.N. Command/UNC). Позднее, в ноябре 1978 года UNC передало OPCON контроль над объединенными силами Южной Кореи и США (CFA), оставив на полуострове только американских миротворцев.

Сеул уже давно пытается вернуть под свой контроль военную часть полномочий OPCON в стратегических целях. Однако активные действия со стороны Пхеньяна привели к задержкам в этом вопросе.

Сейчас в правительстве страны считают, что это может произойти примерно к 2023 году. Ожидается, что передача повлияет на роль объединенных сил, поскольку американские войска будут играть вспомогательную роль в военных действиях.

Вооруженные силы США, дислоцированные в Республике Корея (United States Forces Korea, USFK), являются одним из структурных единиц Индо-Тихоокеанского командования ВС США (USINDOPACOM).

Группировка ВС США в Южной Корее является одной из основных в регионе и, по мнению Пентагона, служит «ключевым проявлением стремления правительства США восстановить равновесие в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

В задачу USFK также входит планирование операций по эвакуации некомбатантов.

Если возникнет такая необходимость, граждане США и других, ранее согласованных с командованием США стран, будут эвакуированы из районов ведения боевых действий.

В этих целях USFK периодически проводит учения, чтобы гарантировать, что этот процесс будет «эффективен, действенен и упорядочен».

«В своем составе вооруженные силы США в Республике Корея имеют части и соединения сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, морской пехоты и сил специальных операций», — рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По данным военачальника, боевой и численный состав американских войск в РК сформирован из 8-й армии сухопутных войск США численностью в 20 тысяч человек, 7-й воздушной армии численностью в 8 тысяч человек, а также небольшого подразделением Корпуса морской пехоты и командования Сил специальной операции.

Согласно официальным данным, базы ВС США пока имеются в 53 регионах Республики Корея. Подразделения сухопутных войск в основном находятся на военной базе в Кэмп-Хамфрисе. Она находится в 40 милях к югу от бывшей базы в Сеуле и около 60 миль от демилитаризованной зоны.

Площадь военной базы составляет 10 млн кв. м. Кэмп-Хамфрис является крупнейшим объектом вооруженных сил США за пределами континентальной части страны. По последним данным, всего на юге Корейского полуострова расквартировано около 28 тысяч военнослужащих ВС США.