Вместо Трампа: в США определились с делегацией на парад в Москву

Американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве возглавит советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен, сообщил посол Соединенных Штатов Джон Салливан.

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«Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех», — приводит его слова РИА «Новости».

О том, что сам президент США Дональд Трамп не сможет приехать 9 мая в Москву, 10 марта сообщили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что об этом стало известно по дипломатическим каналам.

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на два источника в российских госструктурах, американская сторона заверила, что будет представлена на высоком уровне, и направила список из нескольких высокопоставленных лиц, которых рассматривает как возможных участников делегации США.

Стоит отметить, что в России ожидали президента Трампа, поскольку еще в ноябре прошлого года он выразил желание приехать на парад Победы в Москве. Американский лидер подтвердил, что получил от российской стороны приглашение на празднование 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне. Впрочем, уже тогда глава США не исключал, что посещение парада в Москве придется отменить из-за предвыборной кампании в его стране. «Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать», — говорил он.

В этом году 9 мая на Красной площади в столице России по традиции пройдет парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Приглашения посетить Москву в этот день получили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, европейские лидеры, руководители стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщил помощник российского президента Юрия Ушакова, приезд на юбилей Победы в Москву в этом году подтвердили лидеры 17 стран.

В России уже ожидают, что столицу посетят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеры нескольких стран СНГ. Готовность приехать в российскую столицу в День Победы 7 марта также подтвердила и мексиканская делегация. При этом посол Мексики в России Норму Пенсадо Морено уточнил, что пока неизвестно, приедет ли на парад сам президент Лопес Обрадор.

К слову, президент России Владимир Путин не считает важным приезд в Москву на 9 мая всех зарубежных лидеров. В интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» он напомнил, что «это наш праздник». При этом он подчеркнул, что главам некоторых государств стоило бы это сделать.

«Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — сказал президент России.

При этом в обществе есть опасения, что парад может не состояться из-за распространения коронавирусной инфекции, которое 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала пандемией.

В связи с этим московские власти уже предприняли ряд мер для снижения вероятности распространения инфекции в городе. В столице запретили проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Изначально речь шла о собраниях, число участников которых превышает 5 тыс. Но теперь нельзя проводить мероприятия, в которых участвует больше 50 человек.

Запрет будет действовать до 10 апреля, но многие подозревают, что его могут продлить в связи с эпидемиологической ситуацией.

Но, как заявил ТАСС Дмитрий Песков, в Кремле не рассматривают возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы из-за ситуации с распространением заболевания.