«Серьезный вызов»: Меркель призвала соблюдать правила

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации призвала сограждан серьезно отнестись к мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Она подчеркнула, что в это время «наше представление о нормальности, общественной жизни и социальном взаимодействии» проходит проверку, как никогда ранее.

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«С момента объединения Германии… нет, со времен Второй мировой войны для нашей страны не было таких серьезных вызовов, где так важна наша общая солидарность», — сказала она.

Меркель напомнила, что вакцины от коронавируса пока нет, поэтому необходимо сделать все, чтобы замедлить распространение инфекции и «выиграть время» для исследований и разработки лекарства.

По словам канцлера, система здравоохранения в Германии, «возможно, одна из лучших в мире», но больницы страны оказались бы полностью перегружены, если бы в них за короткое время поступило много заболевших COVID-19. Именно поэтому нужно минимизировать риск заражения, а это требует серьезных ограничений.

Правительство ФРГ «делает все возможное, чтобы смягчить экономические последствия и сохранить рабочие места», заверила она. К тому же, введенные ограничения, по ее словам, не приведут к перебоям с поставками продуктов, поэтому необходимости запасаться ими нет.

Меркель призвала сограждан ограничить личное общение и пользоваться альтернативными способами: Skype, телефон, электронная почта. Она также напомнила о советах вирусологов: часто мыть руки с мылом, отказаться от рукопожатий и соблюдать дистанцию минимум в 1,5 м от другого человека.

«Я обращаюсь к вам: соблюдайте правила, которые будут действовать в ближайшее время <...>. Прошу вас: не верьте слухам, только официальным сообщениям, которые мы всегда переводим на многие языки. Мы — демократия. Мы живем не по принуждению... Это исторически важная задача, с которой мы можем только вместе справиться», — подчеркнула она.

По данным SCMP, к 18 марта в Германии подтверждено 8,1 тыс. случаев заражения COVID-19. Глава Института Роберта Коха (одно из центральных научно-исследовательских учреждений ФРГ, подчинен минздраву страны) Лотар Вилер допустил, что уже к концу весны это число может вырасти до 10 млн.

Он обратил внимание, что число инфицированных только за последние сутки увеличилось на 1 тыс.

«У нас экспоненциальный рост. Мы в начале эпидемии, которая будет продолжаться многие недели и месяцы», — заявил Вилер.

Из-за быстрого распространения инфекции глава RKI призвал строго соблюдать меры гигиены и правила социального дистанцирования. Это необходимо, чтобы разорвать цепочки заражений и замедлить расширение эпидемии, объяснил он.

Об эффективности введенных властями ограничительных мер, по словам главы института, можно будет судить примерно через две недели. При этом он выразил сомнение, что эти меры смогут оставаться в силе в долгосрочной перспективе.

За день до этого Вилер допустил, что пандемия COVID-19 может продолжаться до двух лет в зависимости от скорости разработки вакцины. К тому же, на это будет влиять то, как скоро достаточное количество людей переболеет и приобретет иммунитет.

Власти Германии отменили массовые мероприятия, закрыли образовательные, культурные, развлекательные учреждения, школы и детские сады. 15 марта Der Spiegel и Bild сообщили, что Берлин также решил закрыть границу с Австрией, Францией и Швейцарией.

По их данным, граница открыта для возвращения в страну граждан Германии и тех, кто работает или учится в другой стране. Власти также планируют сохранить свободное передвижение товаров.

Ранее сама Меркель заявила, что заразиться коронавирусом могут около 70% населения Германии, поскольку лекарство от него пока не найдено, а у людей еще не выработался иммунитет.

«Вирус находится в Европе, он есть, и мы должны это понимать», — сказала она на пресс-конференции, посвященной вспышке COVID-19.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что власти страны предпримут все необходимые меры по защите, в первую очередь, пожилых людей и лиц с сопутствующими заболеваниями, так как именно эти группы больше всего подвержены риску заражения.