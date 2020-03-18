Бои в Идлибе: Помпео обвинил Россию в гибели турок

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство «десятков турецких военных» в Сирии на Россию. Об этом он заявил на встрече с журналистами, трансляция мероприятия велась на сайте Госдепартамента.

«Мы уверены, что Россия [в ответе за] убийство десятков турецких военных в ходе своих военных операций. Мы поддерживаем Турцию — нашего партнера по НАТО», — подчеркнул американский госсекретарь.

По словам Помпео, Вашингтон рассмотрит принятие новых мер по поддержке турок в Идлибе и «прекращению насилия на остальной территории Сирии».

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Анкара еще на прошлой неделе запросила дополнительную помощь у НАТО на фоне ситуации в Идлибе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что выразил такое пожелание генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в ходе личной встречи.

Однако в ответ глава НАТО сказал турецкому лидеру, что альянс лишь продолжит оказывать туркам ту поддержку, что они уже получают. Кроме того, Столтенберг напомнил Эрдогану об открытых для мигрантов турецких границах, через которые поток беженцев устремился в Европу. Наконец, генсек вспомнил и о купленных в России зенитных ракетных системах С-400 — эта сделка между турецкими и российскими властями вызвала большое возмущение в НАТО.

Стоит отметить также, что 10 марта спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США не намерены отправлять наземные войска в Арабскую Республику.

На брифинге из Брюсселя он исключил подобный вариант развития событий. По его словам, США «изучают, что можно сделать в воздухе» в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

«Думаю, что можно забыть о наземных войсках. Наземные войска — это лишь исключительная мера», — заключил Джеффри.

В начале весны президент России Владимир Путин встретился с Эрдоганом в Москве. В ходе переговоров два лидера согласовали введение режима прекращения огня и прочие меры, направленные на урегулирование кризиса в Идлибе. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились вести борьбу с терроризмом и впредь.

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана, а также выразил российскому лидеру признательность за поддержку в борьбе с терроризмом и усилия, которые касаются обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договоренностях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Боевые действия, согласно достигнутым договоренностям, должны были прекратиться с 6 марта вдоль всего фронта. С 15 марта российские и турецкие военные полицейские начали совместное патрулирование на трассе М-4 — вдоль нее создается коридор безопасности.

Однако вскоре стало известно, что в Идлибе не подконтрольные Турции боевики проводят провокации, используя в качестве живых щитов женщин и детей. В связи с этим была сокращена протяженность маршрута совместного патрулирования России и Турции, сообщает Минобороны РФ.

«Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых не подконтрольными Турции радикальными бандформированиями», — отметили в военном ведомстве.

«Турецкой стороне предоставлено дополнительное время для принятия мер по нейтрализации террористических группировок и обеспечения безопасности совместного патрулирования трассы М4», — добавили в российском министерстве.

Очередное обострение в отношениях Турции и Сирии произошло 3 февраля, когда правительственные силы Арабской Республики напали на турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных.

Ответственность сирийской армии за это нападение признало государственное агентство Сирии SANA. При этом журналисты пояснили, что военные САР на самом деле вели огонь по отступающим частям террористов. Это подтвердила и российская сторона, которая обратила внимание, что Анкара заранее не предупредила о своих позициях, поэтому и была атакована. Благодаря дипломатическим усилиям Москвы боестолкновения удалось остановить.