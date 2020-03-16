Подтвердил участие: Мадуро приедет на Парад в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается приехать в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы, заявил в интервью РИА «Новости» российский посол в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

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Во время своего недавнего визита в Венесуэлу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве с нетерпением ждут Мадуро 9 мая.

«Да, президент России Владимир Путин направлял ему соответствующее приглашение. Николас Мадуро с благодарностью его принял, и венесуэльцы планируют такую поездку», — отметил Мелик-Багдасаров.

В этом году 9 мая на Красной площади в российской столице состоится юбилейный парад Победы в честь 75-летия победы СССР в Великой Отечественной войне. Приглашения посетить Москву в этот день получили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, европейские лидеры, а также руководители стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, приезд на юбилей Победы в Москву в этом году подтвердили лидеры 17 стран.

Москва уже ожидает приезда генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеров нескольких стран СНГ. Готовность посетить российскую столицу в День Победы 7 марта подтвердила и мексиканская делегация. При этом посол Мексики в России Норму Пенсадо Морено отметил, что пока неизвестно, приедет ли в Москву сам президент Лопес Обрадор.

Несколькими днями ранее стало известно, что на Парад Победы в этом году не сможет приехать Дональд Трамп. При этом американская сторона заверила, что будет представлена на высоком уровне. Вашингтон направил список из нескольких высокопоставленных лиц, которых рассматривает как возможных участников делегации Соединенных Штатов, уточнил «Коммерсант» со ссылкой на два источника в российских госструктурах.

Сам президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» говорил, что для него «вообще не важно», приедут ли на торжества иностранные лидеры, потому что «это наш праздник».

При этом он выразил мнение, что главам некоторых государств стоило бы это сделать. «Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — отметил Путин.

В июле прошлого года глава государства подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Этот документ состоит из 116 мероприятий. Президент неоднократно заверял, что мероприятия будут организованы на самом высоком уровне.

Впрочем, на сегодняшний день в обществе есть сомнения, что парад вообще состоится. Это связано с объявленной 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией коронавируса COVID-19.

При этом в Кремля заверили, что возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы из-за ситуации с распространением заболевания пока не рассматривается. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соответствующие подозрения появились после того, как во избежание распространения коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Нур-Султане отменил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

К тому же, определенные меры безопасности уже предпринимаются в самой российской столице. В Москве уже ввели запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, если число их участников превышает 5 тыс. Соответствующий указ 10 марта подписал мэр города Сергей Собянин. Этот документ дополнил указ о введении мер повышенной безопасности в Москве, подписанный 5 марта. Запрет продлится месяц — до 10 апреля.

По последним данным, размещенным на сайте Роспотребнадзора, в России инфицированы коронавирусом 63 человека, 33 их них — в Москве. При этом выздоровели уже трое.