Трое военных погибли: база США в Ираке подверглась нападению

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время телефонного разговора заявили о необходимости привлечь к ответственности виновников ракетного обстрела иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

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«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб подчеркнули солидарность США и Великобритании по этому вопросу и осудили любые нападения на военнослужащих коалиции, поддерживающих усилия правительства Ирака по борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»)», — указано в заявлении Госдепа.

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан ранее подтвердил ТАСС, что в результате обстрела американской военной базы 11 марта погибли трое военнослужащих возглавляемой США коалиции, 12 пострадали.

Агентство Reuters сообщило, что жертвами обстрела могли стать два американца и один британец.

О ракетной атаке на иракскую военную базу ранее рассказал в своем Twitter официальный представитель антитеррористической Коалиции во главе с США полковник Майлз Кэггинс. По его словам, атака велась из систем залпового огня. Она произошла в 19:35 11 марта. На территории базы упало 15 снарядов небольшого калибра.

Ракетный обстрел иракской военной базы осудил глава британского правительства Борис Джонсон. Соответствующее заявление было распространено канцелярией премьера. Он подчеркнул, что МИД Великобритании продолжает работать в тесном контакте с зарубежными партнерами королевства, «чтобы полностью понять обстоятельства этого ужасающего нападения».

Осуждение обстрела военной базы выразили и в самом Ираке. «Администрация президента Ирака осуждает террористическое нападение на иракскую военную базу Эт-Таджи, совершенное посредством обстрела ракетами «Катюша» и которое привело к гибели и ранению ряда инструкторов и советников сил международной коалиции, которая работает в Ираке в рамках борьбы с терроризмом по приглашению иракского правительства», — говорится в заявлении канцелярии президента Ирака Бархама Салеха.

Иракские власти подчеркнули необходимость полного расследования произошедшего, указано в сообщении.

База Эт-Таджи расположена в провинции Салах-эд-Дин. Она не единожды с начала текущего года подвергалась обстрелам в ответ на налет американских ВВС, совершенный 29 декабря 2019 года на лагерь шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» в иракском населенном пункте Эль-Каим (провинция Анбар). Тогда погибли 27 ополченцев.

3 января ВВС США осуществили ракетную атаку в районе аэропорта Багдада, в результате которой были убиты командующий силами «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и заместитель командира «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис.

Эт-Танжи не единственный военный объект США на территории Ирака, который в последнее время подвергался обстрелам из систем залпового огня. Очередной такой инцидент произошел 16 февраля с базой, расположенной недалеко от посольства Соединенных Штатов в Багдаде. Атака произошла в 03:24 по иракскому времени (совпадает с мск).

Всего за три дня до этого неизвестные запустили реактивный снаряд по базе K1, расположенной в районе города Киркук на севере Ирака. Sky News Arabia со ссылкой на источники среди иракских военных сообщал, что эту базу используют военнослужащие США и иракские полицейские.

По данным Al Arabiya, при осмотре местности в районе базы после обстрела удалось обнаружить установку с еще несколькими снарядами.

В конце прошлого года именно на базе под Киркуком погиб получивший гражданство США уроженец Ирака Наврес Хамид. Смерть военнослужащего стала для американского президента Дональда Трампа поводом отдать приказ о ликвидации в международном аэропорту Багдада Касема Сулеймани.