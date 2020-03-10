Переговоры по СНВ: США хотят запретить новейшее оружие России

Вашингтон заинтересован в том, чтобы договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) включал в себя новые и разрабатываемые российские системы, заявил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

«Это новые системы, такие как оснащенный ядерной энергоустановкой, способный нести ядерное оружие подводный необитаемый аппарат «Посейдон», ядерная крылатая ракета с ядерным вооружением, баллистическая ракета воздушного базирования и тому подобное», — уточнил дипломат.

О «Посейдоне» президент России Владимир Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Он обратил внимание, что эти беспилотники способны передвигаться на крайне большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, которая кратно превышает скорость подлодок, «самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей».

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По его словам, эти системы могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. К тому же, они способны поражать различные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру, констатировал Путин.

По словам представителя Госдепа, США также рассматривают возможность продления СНВ-3 за счет включения в соглашение Китая, сообщил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга. Он пояснил, что это необходимо для предотвращения гонки вооружений.

Пекин заинтересован в том, чтобы Россия и Соединенные Штаты «были ограничены» соглашением о контроле над стратегическими вооружениями, заявил дипломат. »[Китай] в течение следующих нескольких лет должен по крайней мере удвоить свой арсенал», — подчеркнул он.

Он уточнил, что Вашингтон не наращивает свой арсенал, а только модернизирует его. При этом США со сдержанным оптимизмом надеются, что Китай в ближайшее время присоединится к СНВ-3.

«Это (включение Китая в договор — «Газета.Ru») в конечном счете приведет к такому соглашению, которое президент [США Дональд] Трамп поручил нам попытаться достичь. Мы выражаем сдержанный оптимизм и очень надеемся на то, что в ближайшее время будем взаимодействовать [по СНВ-3] с обеими, а не только с одной из этих двух сторон», — заявил дипломат.

На вопрос, какие именно ограничения в рамках контроля над вооружениями, по мнению Вашингтона, должен взять на себя Пекин, дипломат ответил, что этот вопрос будет решаться в более подходящее время. При этом он не стал говорить о каких-либо сроках в данном вопросе.

В Китае неоднократно заявляли, что не заинтересованы во вступлении в СНВ-3.

В частности, об этом в ноябре прошлого года говорил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на Московской конференции по нераспространению. По его словам, китайские власти готовы сокращать свой ядерный потенциал. При этом он призвал не надеяться, что Пекин согласится участвовать в переговорах Москвы и Вашингтона по разоружению.

«Китай не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к этому процессу», — объяснил дипломат.

Вместе с тем он поддержал продление СНВ-3 между Россией и США. По его словам, это стоит сделать, поскольку арсеналы этих стран гораздо больше, чем арсеналы других ядерных государств.

В Госдепе выразили мнение, что в случае необходимости СНВ-3 можно продлить быстро, просто обменявшись дипломатическими нотами.

«С точки зрения США, наше понимание заключается в том, что, говоря юридическим языком, положение о продлении договора, продление уже заложены в текст договора, который уже прошел обсуждение, согласование и ратификацию. Так что с нашей точки зрения, это потребует всего лишь не более чем обмена дипломатическими нотами», — приводятся слова высокопоставленного представителя внешнеполитического ведомства в распространенной расшифровке.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил РИА «Новости», что у Москвы уйдут месяцы на то, чтобы продлить СНВ-3. Для этого исполнительная ветвь власти вносит его на рассмотрение Федерального собрания, после чего законопроект должны одобрить обе палаты парламента, объяснил он.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. На сегодняшний день это единственный действующий договор между странами об ограничении вооружений.

Срок действия этого соглашения истекает в феврале 2021 года, но его можно продлить на пять лет. Именно этот вопрос сейчас по отдельности решают Москва и Вашингтон.

Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США, но Пекин не поддержал эту идею.