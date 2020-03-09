«Мы повторим»: Путин напомнил о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС ответил на вопрос о потенциальной мировой войне словами «мы повторим». Анонс опубликовал Telegram-канал «Пул №3». Следующая часть большого интервью с российским лидером выйдет во вторник, 10 марта.

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«И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заявил Путин, говоря о Великой отечественной войне.

Он также процитировал слова из кинофильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» (фразе несколько тысяч лет, ее использовали еще в Древнем Риме). Интервью с главой государства посвящено памяти ВОВ, лидеру СССР Иосифу Сталину и фюреру Германии Адольфу Гитлеру.

У границ России НАТО собирает «ударный кулак», усиливая тем самым военное присутствие в Восточной Европе у российских территорий, отметила двумя днями ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова. Однако она предупредила, что Россия учтет эти действия в своем военном строительстве. Так дипломат прокомментировала планируемые учения Defender Europe — 2020, которые пройдут в апреле и мае.

Эти мероприятия заявлены как проводимые США, но при участии партнеров по НАТО. Захарова обратила внимание, что эти учения запланированы на территории разных европейских государств, которые расположены вдоль западной границы России.

«Показательно, что эти маневры по отработке боевых действий альянса, в которых, помимо европейских натовцев, участвуют более 20 тыс. американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники, станут крупнейшими с окончания холодной войны», — приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства России.

Мария Захарова подчеркнула, что США наращивают в непосредственной близости от России группировку своих вооруженных сил, используя предлог обязательств перед другими странами-участницами НАТО.

Вместе с тем они регулярно увеличивают финансирование соответствующих военных программ.

«Вот и теперь ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия. Прямым подтверждением стало заявление министра обороны США Марка Эспера на брифинге 5 марта, что целью Defender Europe — 2020 является желание послать некий сигнал России, чтобы заставить изменить ее «плохое поведение», — напомнила официальный представитель МИД России.

Дипломат указала, что Эспер не уточнил, в чем конкретно заключается этот сигнал. Но, по мнению Захаровой, он и «не смог бы».

«Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО», — пояснила она.

Захарова добавила, что эти военные учения было решено проводить именно тогда, когда Россия будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию», — считает представитель российского внешнеполитического ведомства.

В прошлом месяце глава Комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли заявил, что военное преимущество США в мире подорвано, а Россия и Китай в это время, наоборот, усиливают свои позиции.

«Мы остаемся готовыми и способными к тому, чтобы обеспечивать сдерживание от начала войны и защитить нашу страну от нападения, поддерживать наших союзников и вести войну против любого потенциального противника, но наше конкурентное преимущество подорвано, и в этом нет никаких сомнений.

Китай и Россия усиливают свои военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире», — заявил он на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса по делам вооруженных сил.

На этих слушаниях Милли и глава Пентагона Марк Эспер обсуждали оборонный бюджет США. Они оба признали, что сегодня страны соревнуются в военной сфере. Как отметил министр обороны, противники США «систематически и стратегически развивают и принимают на вооружение передовые системы, подрывая преимущество, которого США достигли в сфере вооружения».

Эспер выразил мнение, что Вашингтону нужно модернизировать свою «ядерную триаду», даже если у Штатов нет желания ввязываться в новую гонку вооружений с Москвой. Милли, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и США представляют друг для друга угрозу из-за своего ядерного вооружения.

Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов ранее уже отмечал, что Москва не стремится к военному доминированию или гонке вооружений.

В то же время, по его словам, России нужен оборонный потенциал, которого будет достаточно, чтобы сдерживать потенциальных противников от агрессии. Он также признал, что совершенствование вооруженных сил остается безусловным приоритетом России.