Удар российских «Буков»: в Сирии сбили 20 турецких дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российского производства вооруженных сил Сирии сбили 20 турецких беспилотников, сообщается на странице в Twitter сирийского СМИ Syrian MC.

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Удары по турецким БПЛА в провинции Идлиб были нанесены зенитными ракетными комплексами «Бук-М2Э», которые выпустили 25 ракет. При этом две ракеты самоликвидировались, а еще три прошли мимо цели.

В тот же день – 9 марта — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о запросе к НАТО о помощи в Сирии.

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время пресс-конференции по окончании переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Эрдоган уточнил, что попросил помощи в защите турецких границ, а также из-за миграционных вызовов.

Также в понедельник два самолета ВВС США поочередно провели длительную разведку вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, а также около базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, первым был зафиксирован около сирийской и ливанской границ самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W с позывным OLIVE56. Он вылетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит.

Воздушное судно совершило пролет на расстоянии примерно 50-60 км от баз РФ на высоте 10 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья.

Затем к российским военным подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Он вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Воздушное судно кружило вблизи сирийского побережья более полутора часов.

Накануне Эрдоган сказал, что Турция оставляет за собой право собственными военными силами добиться целей операции «Весенний щит», начатой в феврале, если «Москва не выполнит обязательства по Сирии», сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Турция никогда не преследовала цель оккупировать или аннексировать сирийские земли. Единственная наша цель — создать безопасные условия, при которых в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев из Турции и 1,5 млн жителей Идлиба, находящихся на границе», — подчеркнул турецкий лидер.

За два дня до этого боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

За 6 марта 2020 года было зафиксировано шесть обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации, отметил Журавлев. Он добавил, что боевики обстреляли населенные пункты Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо и позиции сирийских войск рядом с населенными пунктами Кбана и Икко провинции Латакия.

В тот же день средства ПВО базы Хмеймим уничтожили два беспилотника рядом с сирийской Латакией. По данным сирийского правительственного телеканала «Сурия», были сбиты два дрона, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлиба.

5 марта в Москве прошли переговоры российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана из-за обострения ситуации в Идлибе.

По итогам встречи был принят совместный документ, в котором стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с 6 марта.

Стороны также договорились о совместном патрулировании в Сирии трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что договоренность Путина и Эрдогана по Идлибу повлечет за собой немедленное и длительное прекращение огня.

«Генсек надеется, что это соглашение приведет к немедленному и долгосрочному прекращению военных действий, что обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии», — говорится в заявлении организации.

В конце февраля силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего 33 из них погибли и более 30 ранены. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун, ставший опорным пунктом террористов.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская сторона, в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечила эвакуацию мирных жителей.