От Москвы не зависит: Эрдоган рассказал про операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе мероприятия, организованного в Стамбуле по случаю Международного женского дня, заявил, что празднование 8 марта на фоне масштабного гуманитарного кризиса цинично.

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Он также сказал, что Турция оставляет за собой право собственными военными силами добиться целей операции «Весенний щит», начатой в феврале, если «Москва не выполнит обязательства по Сирии», сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Турция никогда не преследовала цель оккупировать или аннексировать сирийские земли. Единственная наша цель — создать безопасные условия, при которых в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев из Турции и 1,5 млн жителей Идлиба, находящихся на границе», — подчеркнул турецкий лидер.

Также Эрдоган сообщил, что 9 марта, во вторник, проведет в Бельгии встречу с представителями Евросоюза по ситуации с беженцами у границ Турции и Греции, и выразил надежду на то, что турецкая делегация вернется из Бельгии с положительными итогами.

5 марта в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и Эрдогана. Переговоры в совокупности продлились около шести часов, по их итогам был принят совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии.

Главным результатом встречи лидеров стало прекращение огня в зоне боевых действий в Идлибе — последнем анклаве вооруженной сирийской оппозиции. Режим прекращения огня вступил в силу в полночь. Стороны также договорились о создании коридора безопасности вдоль трассы М-4 в Сирии и возобновлении совместного патрулирования в том числе по новому маршруту с 15 марта.

Путин в ходе телефонной беседы рассказал сирийскому коллеге Башару Асаду об итогах встречи.

«Башар Асад высоко оценил итоги переговоров лидеров России и Турции и выразил признательность президенту России за поддержку в борьбе с террористическими группировками и за усилия, направленные на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Обстановка в зоне деэскалации Идлиба резко обострилась в феврале, когда, как сообщало Минобороны России, боевики предприняли попытку масштабного наступления. 33 турецких военнослужащих погибли в Сирии 27 февраля в результате атаки на них со стороны правительственной армии Сирии в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб.

Как объяснили в Минобороны России, сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. На тот момент в этом районе находились турецкие военные, хотя их там не должно было быть. Российская сторона предприняла исчерпывающие меры, чтобы огонь сирийских правительственных войск был полностью прекращен.

Кроме того, Москва обеспечила эвакуацию погибших и раненых турецких военных на территорию республики. Именно этот инцидент послужил причиной обострения конфликта в Арабской Республике. В итоге 27 февраля Анкара начала операцию «Весенний щит».

Вице-президент Турции Фуат Октай пообещал отомстить за это Башару Асаду. Октай заверил, что Асад заплатит высокую цену за нападение на турецких военнослужащих. Он назвал сирийского лидера главой террористического государства. По словам Октая, президент САР войдет в историю как военный преступник.

Госсекретарь США Майк Помпео провел встречу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, также посвященную ситуации в Сирии. Переговоры прошли в Нью-Йорке в пятницу, 6 марта. В ходе встречи Помпео и Гутерреш указали на важность установления режима перемирия на территории Сирии и продолжения доставки помощи, одобренной ООН.

Война в Сирии послужила толчком к новому бегству мигрантов к мирной жизни в Европу. На границе Турции с Грецией развернулись настоящие столкновения греческих пограничников с мигрантами. Готовясь к наплыву беженцев, Афины установили на контрольно-пропускных пунктах колючую проволоку, так, чтобы граница оказалась закрыта с европейской стороны. Однако многие мигранты все же предпринимают попытки прорваться.

В столкновениях с правоохранителями беженцы пустили в ход камни и металлические прутья. Пограничники в ответ применили слезоточивый газ. В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как береговая охрана Греции стреляет в воду около надувной лодки с беженцами.

Пограничники, находясь на катере, также оттолкнули лодку с помощью длинного шеста, чтобы она вернулась обратно. На кадрах есть и те, кому удалось пробиться к берегам греческого острова. Местные жители кричат за кадром, чтобы беженцы отправлялись назад.

Использование пограничниками Греции слезоточивого газа получило осуждение со стороны Турции. Лидеры ЕС тем временем поблагодарили Афины за то, что они служат «щитом» Европы от беженцев.