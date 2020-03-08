«Сексизм»: Daily Mail о конкурсах красоты в армии России

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции. На этот раз под раздачу попали конкурсы красоты, организуемые в структурах силовых ведомств в преддверии Международного женского дня 8 Марта.

Подобные мероприятия издание называет «сексистскими, возмутительными и нелепыми».

Правда, в этом контексте журналисты цитируют свою российскую коллегу Анастасию Красильникову.

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В статье указывается целый перечень таких смотров. Недовольство журналистов вызвал конкурс, организованный Черноморским флотом России, из-за того, что участницы соревнования названы «военнослужащими слабого пола». Кроме того, критике подверглись «Краса полиции» в Курской области и «Краса ВДВ — 2020» в Туле.

«В ходе конкурса девушки примут участие в нескольких испытаниях, в каждом из которых они продемонстрируют свою красоту, эстетическое превосходство, интеллект, а также моральные и духовные качества», — приводит Daily Mail описание одного из таких соревнований.

Девушки демонстрируют свои навыки в разных областях, которые традиционно относятся к «женским», — приготовление еды и сервировка стола, шитье, макияж.

Подвергся критике и смотр в рядах ракетных войск, где, согласно правилам конкурса, девушки участвуют в соревнованиях по тактической, специальной и технической стрельбе, общей физической подготовке, а также приготовлении «трех низкокалорийных блюд, используя базовый набор продуктов».

Еще один пункт для критики — якобы в «эйджизме» — дискриминации по возрастному признаку. Так, в конкурсе «Краса Полиции» в Курской области принять участие могли только девушки до 30 лет.

Но даже не это стало главной причиной негативной реакции Daily Mai. Журналистам издания не понравился и выбор жюри.

Первое место в конкурсе «Краса полиции» в Курской области заняла младший сержант Ирина Ходыревская, а второе место досталось лейтенанту Кристине Новиковой. По мнению пользователей соцсетей, у победительницы слишком «нестандартная» внешность, а потому, по этой логике, серебряный призер соревнования, у которой, как отмечается в статье, внешность более «стандартная», должна была стать первой.

Следует отметить, что вся публикация Daily Mail, по сути, выстроена вокруг одного частного мнения журналистки Анастасии Красильниковой, которая изложила свою позицию относительно смотров красоты в рядах российских силовых структур в своем Telegram-канале.

«По-моему, это максимально смешно и нелепо. То есть даже женщины, которые профессионально владеют оружием и за деньги защищают нашу страны, должны «быть красивыми», доказывать кому-то, что они умеют шить и готовить низкокалорийные блюда. Мужчинам-военнослужащим, надо думать, таких конкурсов не устраивают. Удивительное, конечно, у нас общество: быть военными женщинам можно, но при этом нужно продолжать услаждать чей-то взор, желудок и уметь «общаться со швейными принадлежностями». Сексизм, да и только!» — говорится в одном из постов Telegram-канала «Дочь разбойника».

«Принимая награду, [Анна] Храмцова (победительница конкурса Росгвардии. — «Газета.Ru») открыто признала сексизм в структуре численностью 340 тыс. человек», — пишет Daily Mail.

Девушка же во время вручения ей награды сказала, что слышит «старые шутки о блондинках на службе», однако подчеркнула, что ее родители также служили в армии и полиции и она гордится тем, что продолжает династию.

«Прежде всего, она является членом команды Росгвардии, и только потом — женщиной», — так характеризуют Анну Храмцову ее коллеги-мужчины.

Читатели Daily Mail, правда, в Twitter подвергли критике уже самих журналистов. Пользователь Peter Sebastian назвал их клоунами. Другой читатель сказал, что «русские девушки — огонь, и пусть продолжают». Кроме того, если девушки принимают участие в конкурсах, значит, они сами не считают подобные состязания проявлением сексизма, полагает пользователь TheWestbyWarrior. А Taw Jackson задается вопросом: «И все же, почему вы так обеспокоены Россией?»