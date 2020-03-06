Теракт в Тунисе: взрыв у посольства США

Смертник устроил взрыв у здания посольства США в столице Туниса 6 марта, сообщило Radio Mosaique. По его данным, пострадали пять человек. Как передают журналисты, мужчина подъехал к диппредставительству на мотороллере и привел в действие взрывное устройство, когда приблизился к наряду полиции.

В районе, где произошел взрыв, находятся здания дипмиссий нескольких государств, уточнили на радио.

По имеющейся информации, все пострадавшие — сотрудники правоохранительных органов.

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В Тунисе уже почти 5 лет действует режим чрезвычайного положения. В июне 2015 года на местном курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, который унес жизни 40 человек. Атаке подвергся и Национальный музей Бардо в столице страны. Почти полгода спустя террорист-смертник атаковал в столице сотрудников гвардии президента.

После серии нападений террористов в 2015 году власти Туниса усилили меры безопасности. Это позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в североафриканскую страну.

Тем не менее, полностью устранить угрозу терактов в Тунисе не удалось. Очередной подрыв произошел 26 июня прошлого года, когда два террориста-смертника атаковали полицейских. В результате тогда погиб офицер полиции, несколько человек пострадали.

Первый боевик привел взрывное устройство в действие возле полицейского автомобильного патруля на улице Шарля де Голля в центре города. Второй преступник вскоре после этого аналогичным образом напал на полицейский участок в районе Аль-Каржани.

Эти атаки произошли за несколько месяцев до президентских и парламентских выборов, на пике туристического сезона, когда в Тунисе ожидается наибольшее число гостей из других стран.

Некоторые тунисцы стояли за крупнейшими террористическими актами в Европе. В июле 2016 года Мохамед Лауэеж Булель задавил грузовиком десятки людей на набережной в Ницце. В декабре того же года Анис Амри за рулем фуры наехал на толпу на праздничной ярмарке в Берлине.

Не впервые за последнее время нападению подвергаются и американские посольства.

С начала года дипломаты из США пережили уже несколько атак в Багдаде.

В конце января ряд СМИ сообщил об обстреле дипмиссии Соединенных Штатов в Ираке. Как передавал Alsumaria со ссылкой на источник в силах безопасности, в результате атаки пострадали как минимум три человека. По информации собеседника издания, сразу после случившегося из здания эвакуировали людей. Были приняты «строгие меры безопасности».

Американское посольство в Багдаде и ранее подвергалась разного рода нападениям, но на этот раз впервые при обстреле ракеты упали непосредственно на территорию дипломатической миссии.

Пять ракет выпустили ночью 26 января в сторону «зеленой зоны» иракской столицы — хорошо укрепленного района в центре города. Там расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три снаряда упали непосредственно на территории посольства, а одна из них попала в здание столовой.

После этой атаки исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди приказал силам безопасности страны найти и наказать виновных в ударе по дипмиссии. Кроме того, он призвал принять все меры для предотвращения повторения атак на американское посольство в Багдаде.

Как отметил спикер иракского парламента Мухаммед аль-Хальбуси, ракетный обстрел дипмиссии США наносит ущерб репутации и суверенитету Ирака.

В очередной раз три ракеты упали вблизи американского диппредставительства 20 января.

Как передавало агентство Reuters со ссылкой на источники в иракской полиции, снаряды запускали из района Зафарания на окраине иракской столицы. Два из них взорвались возле посольства США. Информацию о взрывах подтвердили источники телеканала Al Arabiya.

В Госдепе США также сообщали о нападениях на американских военнослужащих и дипломатов в Ираке со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований. По данным американского внешнеполитического ведомства, к концу января с прошлого сентября таких случаев было зафиксировано более 14.