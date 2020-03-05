Пять пострадавших: что взорвалось в части под Мурманском

Причиной взрыва имитационного снаряда, в результате которого в одной из воинских частей Мурманской области пострадали пять военнослужащих, стало нарушение требований безопасности, сообщила пресс-служба Северного флота.

По ее сведениям, инцидент произошел 4 марта в ходе плановых занятий по боевой подготовке. Собеседник «Интерфакса» уточнил, что в районе ЧП боевых боеприпасов не было — угроза детонации отсутствует.

В Северном флоте отметили, что всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали им необходимую помощь, угрозы жизни военнослужащих нет.

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«В настоящее время командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту произошедшего», — указано в сообщении.

Telegram-канала Baza ранее сообщал, что на полигоне воинской части взорвался беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Официальной информации от властей Мурманской области по этому инциденту пока не поступало.

Взрывы на военных объектах довольно часто происходили летом прошлого года.

Очередной такой инцидент имел место 9 августа на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, в 500 метрах севернее населенного пункта Каменка, когда в него попала молния. Детонация произошла при движении хозяйственного поезда. Пять человек пострадали от ударной волны, четверо из них были госпитализированы. При обследовании железнодорожных путей были обнаружены повреждение полотна и артиллерийский снаряд.

Как указывали на официальном портале властей Красноярского края, во время работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке взорвался снаряд. В результате инцидента пострадали военнослужащие. По данным мэрии Ачинска, тяжелое ранение получил сотрудник полиции. Кроме того, был поврежден автомобиль.

«По неофициальным данным, взорвалась машина, на которой передвигалась группа военных и полицейских. В Ачинской межрайонной больнице нам подтвердили, что один полицейский находится в тяжелом состоянии, еще один полицейский, а также один военный и один вохровец в состоянии средней тяжести. Гражданская женщина от госпитализации отказалась. У всех порезы, сотрясения и черепно-мозговые травмы», — уточнили в сообщении.

Как отметили в пресс-службе Центрального военного округа, причиной инцидента стало нарушение молниезащиты в результате ЧП 5 августа 2019 года. Тогда на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, произошли взрыв и пожар. Как уточнил источник ТАСС, взрыв и пожар произошли на артиллерийском складе в воинской части.

После случившегося двух человек доставили в больницу с осколочными ранениями, сообщили агентству в Ачинской межрайонной больнице №1.

Еще один громкий инцидент имел место 8 августа на военном полигоне в Архангельской области в 30 километрах от Северодвинска. Тогда в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате травмы получили шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Двое специалистов скончались от полученных ранений.

Как писала позже газета The New York Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве, на этом полигоне испытывалась ракета «Буревестник».

Ее президент России Владимир Путин презентовал в своем послании Федеральному собранию. Оружие обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета. Оно неуязвимо «как для всех существующих, так и перспективных систем ПРО и ПВО», утверждал глава государства.

После взрыва общественность начала беспокоиться, какое влияние этот взрыв мог оказать на экологию. Телеграм-канал Mash со ссылкой на экстренные службы писал, что в результате инцидента радиационный фон в населенном пункте рядом с полигоном оказался превышен в три раза.

Но в Минобороны эту информацию опровергли. Военные заверили, что выбросов вредных веществ, в том числе радиации, не было.

Вместе с тем после аварии на сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. Было указано, что на момент публикации он нормализовался и показания датчиков не превышали максимально допустимых, но позже сообщение удалили.