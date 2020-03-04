«Сделать Россию сговорчивее»: Трамп наращивает ядерный арсенал

Конгрессмены в США во вторник провели слушания, чтобы ответить на вопрос, сможет ли Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA, National Nuclear Security Administration) освоить почти 20-процентное увеличение финансирования, запрошенное администрацией Дональда Трампа, пишет Defense News.

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NNSA отноится к полуавтономному подразделению министерства энергетики США, занимающемуся разработкой ядерных боевых частей. В рамках бюджета, относящегося к сфере национальной безопасности, Белый дом запросил более $46 млрд для финансирования ядерных программ в 2021 финансовом году.

Сумма включает $28,9 млрд для министерства обороны США, которое разрабатывает перспективные средства доставки ядерного оружия. К ним относятся стратегический бомбардировщик B-21 и новая межконтинентальная баллистическая ракета, идущая на замену МБР «Минитмен». Кроме того,

непосредственно на счета NNSA для разработки ядерного оружия выделяется $15,6 млрд, и еще $1,7 млрд поступит на обеспечение работоспособности ядерного реактора.

Глава NNSA Лиза Гордон-Хагерти при этом решительно отстаивала необходимость в выделении подобных средств, заявляя об «очень ограниченном поле для возможных ошибок». По ее словам, крайне важно поддерживать как усилия по модернизации ядерных боевых частей, так и по развитию возможностей по производству оружейного плутония.

Она назвала резкое увеличение финансирования Национальной администрации по ядерной безопасности США «основанным на абсолютно реальных требованиях», а также результатом долгих консультаций в NNSA и с партнерами в министерстве обороны США.

Иная точка зрения была изложена директором группы по природным ресурсам и окружающей среде из Управления по подотчетности правительства США Эллисон Боуден, которая также выступила на заседании комитета по делам вооруженных сил палаты представителей. Боуден предупредила, что «уровень расходов в этом случае должен расти очень быстро», чтобы NNSA смогла эффективно потратить все средства, выделяемые на совершенствование ядерного оружейного комплекса.

В то же время руководитель комитета по ассигнованиям на энергию и воду, член палаты представителей Марси Каптур заявила на этой неделе, что

администрация Дональда Трампа «вновь предлагает расходы на совершенствование ядерного оружия, в которых не установлены четкие приоритеты».

Она добавила, что «предлагаемое увеличение расходов на ядерное оружие на $3,1 млрд может стать ошибкой и конгресс США должен определить такое финансирование NNSA, которое соответствовало бы реальным возможностям ядерного оружейного комплекса США».

Если рассмотреть пятилетние прогнозы по финансированию ядерного оружейного комплекса США по годам, то в 2021 финансовом году должно быть выделено $15,6 млрд; в 2022-м — $15,94 млрд; в 2023-м — $16,27 млрд; 2024-м — $16,6 млрд; 2025-м — $16,96 млрд.

В общей сложности это составляет примерно $81,37 млрд, которые будут израсходованы на программы создания ядерного оружия, включая модернизацию ряда ядерных боевых частей. В сочетании с планом Пентагона потратить около $87 млрд за тот же период времени на модернизацию ядерной энергетики итоговые расходы могут составить не менее $163 млрд.

Стивен Янг, эксперт из Союза обеспокоенных ученых США (основан в 1969 году преподавателями и студентами Массачусетского технологического института) заявил, что «девятый вал» расходов на ядерное оружие, который долгое время прогнозировался, наконец-то материализовался, но согласился с тем, что NNSA, вероятно, столкнется с трудностями при значительном увеличении финансирования.

«Проблема в том, что NNSA почти наверняка не сможет уложиться даже при таком финансировании в свои, по общему признанию, агрессивные сроки, даже несмотря на то, что она тратит большие деньги на решение этой проблемы. Если в Соединенных Штатах не будет осуществимого и, самое главное, реалистичного плана по созданию ядерных боевых частей, Пентагону предстоит трудный выбор в будущем», — сказал Янг.

При этом, по его словам, «хорошая новость заключается в том, что ядерный арсенал США настолько велик и силен, что даже в случае значительных сбоев сдерживающий фактор у Соединенных Штатов останется очень надежным».

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, председатель экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин, «любой национальный ВПК научится осваивать любые деньги, которые ему выделяет правительство».

«В этом отношении американцы ничем не отличаются от других оборонщиков, включая российских. Хотя тут уместнее будет сказать, что проглотит, а не освоит», — отметил Бурутин.

По мнению военачальника, сам факт совершенствования ядерного оружия никого не должен удивлять, однако «должно настораживать, что подобное решение администрация США принимает накануне завершения срока действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)».

«Означает ли это, что американцы не планируют ни при каких обстоятельствах продолжать паритетное сокращение стратегических наступательных вооружений наравне с Россией? Или это только политическая игра, которая должна вынудить РФ быть сговорчивее на предстоящих переговорах?» — задается вопросами генерал.

Помимо всего прочего, обращает внимание Александр Бурутин, ядерный боеприпас, если это не системы подрыва и блокировки или иная электроника, а непосредственно сам ядерный заряд, не может быть принят на вооружение, если он не будет подвергнут натурным испытаниям — для этого США придется выйти из моратория на ядерные испытания, который они ввели еще 1992 году.

По его мнению, если это произойдет на практике, то подобный шаг со стороны США сильно подорвет и без того хрупкую стратегическую стабильность.

«Есть и политический подтекст, связанный с предстоящими выборами президента в США. Есть основания полагать, что в ближайшее время Дональд Трамп вряд ли решится на очередную маленькую и победоносную войну. Но вот игра ядерными мускулами в предвыборный период может дать нынешнему главе Белого дома дополнительные голоса американских избирателей», — считает Александр Бурутин.