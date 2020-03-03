Их гиперзвук лучше: США пожаловались на отставание от России

В США признают, что Россия и Китай опередили американцев в разработке гиперзвукового оружия, заявили на брифинге в Пентагоне руководитель исследовательских и инженерных программ министерства обороны Марк Льюис и его заместитель по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.

Реклама

«Раньше мы были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Русские и китайцы такое решение приняли еще несколько лет назад», — пояснил Майкл Уайт.

По его словам, Вашингтон не может смириться с текущей ситуацией. Уайт обратил внимание, что противники разрабатывают средства, нацеленные на лишение США преимуществ в космосе, на море и в воздухе.

«Русские начали работать над гиперзвуковыми технологиями одновременно с нами, и они использовали накопленный опыт. Они использовали разработки, относящиеся к периоду «холодной войны». Китай занялся этими проблемами позднее, но они вложили очень крупные средства в разработки», — указал Марк Льюис.

Уайт сообщил, что сейчас основной упор в стране делают на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, поскольку ее можно размещать на различных носителях. «В то же время мы рассматриваем системы, которые имели бы более широкие возможности», — добавил он. По мнению военного, такие системы могут появиться в середине нынешнего десятилетия.

Об отставании от России в сфере гиперзвукового вооружения ранее говорил и сам министр обороны США Марк Эспер. Он констатировал, что Вашингтон несколько лет назад взял паузу в этой области. «И теперь мы в роли догоняющего», — признал глава Пентагона. Эспер сообщил, что сейчас военное ведомство страны вкладывает «каждый доллар, который только может», чтобы достичь преимущества в этой области.

О гиперзвуковом оружии России рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства.

По его словам, эти вооружения позволяют сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.

Российский лидер отметил, что американцы создавали свою систему противоракетной обороны, чтобы «нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс». Как полагал Вашингтон, создав над собой антиракетный зонтик, другая сторона не сможет соответствующим образом ответить на применения ими ядерного оружия.

«Но, создав эти современные [гиперзвуковые] комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Это принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности», — подчеркнул президент.

По его словам, сегодня в мире сложилась уникальная ситуация, когда Россия перестала играть роль «догоняющего» государства в оборонной сфере. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда», — напомнил он. Путин уточнил, что, прежде всего, речь идет о гиперзвуковых ударных комплексах, в том числе межконтинентальных.

Ранее президент России высказывал мнение, что многомиллиардные траты США на системы ПРО потеряли смысл с появлением гиперзвукового оружия в РФ.

Вместе с тем Путин заверил, что Москва не собирается ни с кем воевать. Более того, Россия создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней, подчеркнул глава государства.

«Мы именно этого и придерживаемся. На сегодняшний день мы по расходам [на оборону] на седьмом месте находимся. Нас обогнали США, мне вот [американский президент] Дональд [Трамп] сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год — $738 млрд», — сообщил Путин.

Он пояснил, что Трамп не хвастался своим высоким военным бюджетом, а, напротив, посетовал на слишком большие расходы. «[Он] вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит», — сказал глава России.