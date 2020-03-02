Первый пуск за год: КНДР пугает Южную Корею ракетами

Северная Корея запустила два снаряда 2 марта, сообщает южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ). По его данным, они пролетели 240 км, достигнув максимальной высоты 35 км. В ведомстве уточнили, что пуски производились из района города Вонсан.

Реклама

В связи с этим администрация президента Республики Корея провела экстренное заседание, председателем которого был советник главы государства по вопросам национальной безопасности Чон Ый Ен, а также представители минобороны и других ведомств.

В распространенном по итогам обсуждения ситуации пресс-релизе указано, что действия КНДР вызывают в Сеуле «серьезную обеспокоенность».

Этот запуск — первый с начала 2020 года. В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Его страна приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет, чтобы установить доверительные отношения с США, но дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть только от позиции американской стороны, подчеркнул он. Если Вашингтон не пойдет на уступки КНДР в обсуждении по денуклеаризации Корейского полуострова, она выберет «другой путь», предупредил Ким Чен Ын.

Уже в конце января советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ен Чхоль на конференции по разоружению заявил об отказе КНДР соблюдать мораторий на ядерные испытания. По его словам, американские власти подвергают Северную Корею воздействию «жесточайших и негуманных санкций», поэтому республика больше не считает себя связанной соответствующими обязательствами.

«Теперь, когда стало ясно, что США не отказались от своего стремления блокировать развитие КНДР и задушить ее политическую систему, мы не видим оснований, чтобы и далее быть связанными в одностороннем порядке обязательствами, которые другая сторона не выполняет», — передает слова Чжу Reuters.

Если Вашингтон продолжит враждебную политику в отношении КНДР, то денуклеаризации Корейского полуострова никогда не случится, предупредил дипломат.

«Если США попытаются добиться одностороннего соблюдения [КНДР] требований и будут добиваться этого под угрозой санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать другой путь», — подчеркнул он.

За прошлый год Пхеньян провел 13 подобных испытаний, в ходе которых были запущены 24 баллистические ракеты малого радиуса действия, в том числе реактивные снаряды крупного калибра. По данным минобороны Японии, выпущенные снаряды не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Последние такие запуски прошли в ноябре прошлого года. Тогда об этом сообщил со ссылкой на береговую охрану Японии телеканал NHK. По информации ведомства, ракеты могли упасть в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны.

Позже агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных уточнило, что выпущенные из КНДР ракеты пролетели 380 км и поднялись на максимальную высоту 97 км.

Как передавало агентство Kyodo, снаряд был выпущен с восточного побережья КНДР.

США начали переговоры с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова в 2018 году. Стороны согласовали этот процесс на первом в истории саммите с участием американского лидера Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который прошел в июне 2018-го в Сингапуре. В обмен на денуклиаризацию Северная Корея должна была получить гарантии безопасности и отмену санкций со стороны Вашингтона.

В декабре 2019 года в Пхеньяне заявили, что Белый дом намеренно затягивает переговоры, поэтому денуклиаризация была исключена из повестки.

В том же месяце японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на американские и южнокорейские источники сообщила, что военные КНДР начали активно строить бетонные площадки, на которые можно устанавливать мобильные установки, чтобы запускать различные типы ракет, в том числе межконтинентальные.