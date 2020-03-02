Убил журналистов «России 1»: почему задержан экс-комбат «Айдара»

Бывший командир украинского националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии. Об инциденте он сообщил сам в Facebook.

«Меня задержали на болгарско-греческой границе <...> по запросу России», — заявил Мельничук. По его словам, вместе с ним находятся его жена и девятимесячный ребенок.

В 2014 году Мельничук, по данным Следственного комитета России, принимал непосредственное участие в минометном обстреле мирной территории на юго-востоке Украины. В результате этого обстрела погибли российские журналисты телеканала «Россия 1» Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

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Трагический инцидент случился в середине июня под Луганском. Оператор Виктор Денисов, также входивший в съемочную группу «Вестей» вместе с погибшими, рассказал, что мины упали на дорогу перед блокпостом, где в этот момент Корнелюк и Волошин снимали репортаж. Одна из них упала под ноги Волошину, он погиб на месте. 26-летний звукорежиссер находился в командировке на Украине с начала 2014 года: сначала он освещал события на «евромайдане» в Киеве, а затем отправился работать на Донбасс.

Снаряд тяжело ранил Корнелюка, которого доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где он позже от полученных ранений скончался. Ему было 37 лет. Работа на Украине стала для него первой и последней командировкой в горячую точку. Рядом с блокпостом на месте гибели журналистов установлен деревянный крест в память о них.

Добавим, что в августе 2016 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинские военные батальоны «Айдар» и «Азов» признали террористическими организациями.

В 2014 году, в ходе госпереворота и после начала военных действий на юго-востоке страны, на Украине погибли по меньшей мере 14 журналистов, среди них как российские, так и украинские.

В феврале в Киеве погибли от пуль журналисты Вячеслав Веремий и Игорь Костенко, в апреле был похищен и убит неизвестными активист партии «Свобода» и редактор Василий Сергиенко. 2 мая музыкальный критик Дмитрий Иванов погиб от отравления угарным газом в одесском Доме Профсоюзов. В конце мая во время обороны Славянска под минометным огнем погибли итальянский фотокорреспондент Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов.

В середине июня был похищен и до смерти избит активист «евромайдана» и журналист Владимир Марцишевский. В конце того же месяца оператор Первого канала Анатолий Клян получил ранение в живот и скончался в больнице. В июле был похищен в Мариуполе и убит в лесополосе под Днепропетровском редактор газеты «Хочу в СССР» Сергей Долгов. 6 августа в Донбассе под огнем погиб фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин. Вместе с ним погибли сотрудники инфоподразделения ополчения ДНР Сергей Коренченков и Андрей Вячало.

В ноябре вместе со своей женой был убит известный криминальный журналист-расследователь Александр Кучинский. В феврале 2015 года два украинских военных корреспондента — Дмитрий Лабуткин и Сергей Николаев — погибли в ходе боев за Дебальцево и поселок Пески. В марте главред газеты «Нетишинский вестник» Ольга Мороз была убита в собственном доме.

В апреле 2015 года произошло одно из самых резонансных убийств — во дворе собственного дома в Киеве был застрелен известный журналист Олесь Бузина. За месяц до гибели он предупреждал об угрозах в свой адрес. Бузина имел репутацию ярого противника украинского национализма и сторонника «малороссийства». Наконец, в конце июля 2016 года в результате взрыва бомбы в автомобиле погиб журналист Павел Шеремет. Национальная полиция Украины назвала основную версию причины убийства журналиста — его профессиональная деятельность.

Задержанный на Балканах экс-комбат «Айдара» Сергей Мельничук не первый украинский националист, которого задерживают по запросу РФ третьи страны.

В ноябре 2019 года заместителя командира УНА-УНСО (Украинская национальная Ассамблея — Украинская народная самооборона, организация запрещена в России) Игоря Мазура задержали в Польше — на пограничном пункте Дорогуск в Люблинском воеводстве.

Министр иностранных дел страны Яцек Чапутович вскоре после этого заявил, что судьба украинского националиста будет определена властями Польши в согласии с международным правом. «Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью», — подчеркнул глава польского МИДа.

Чапутович добавил, что задержавшие Мазура польские пограничники ничего не знали о претензиях к нему другой стороны. Напомним, ордер на задержание украинского националиста выписала Россия, где на Мазура было заведено в 2014 году уголовное дело по статье 209 УК РФ — «Создание устойчивой вооруженной группы».

Однако впоследствии Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову. По словам омбудсмена, во время ожидания и рассмотрения запроса на экстрадицию Мазур будет проживать в генеральном консульстве Украины.