Могут сбить: Россия не гарантирует Турции безопасность в небе Сирии

На фоне резко обострившейся обстановки в провинции Идлиб сирийское правительство было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над ней. В связи с этим командование группировки войск РФ не может гарантировать авиации Турции безопасность полетов над арабской республикой, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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Он также назвал не соответствующей действительности распространенную в интернете информацию боевиков о якобы поражении из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над Идлибом.

О закрытии неба над Идлибом в САР объявили 1 марта.

Дамаск предупредил, что любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство, сирийские военные будут воспринимать как враждебные и сбивать.

Турецкие войска весь день 1 марта продолжали атаковать правительственную армию Сирии в Идлибе и его окрестностях. Тем самым Анкара «в прямом смысле спасает террористов от ударов сирийской армии», констатировала сирийская сторона.

«Это подтверждает несоблюдение Турцией всех договоренностей, достигнутых ранее, в том числе сочинских», — считает Дамаск.

По свидетельству военного корреспондента телеканала «Россия 1» Евгения Поддубного, турецкие ударные беспилотники атакуют даже одиночные цели сирийских военных: автомобили, бронетехнику и мотоциклистов.

Помимо того, накануне стало известно, что военнослужащие Турции сбили два самолета ВВС Сирии в Идлибе. Пилоты благополучно катапультировались.

Как сообщили в командовании армии САР, два сирийских самолета выполняли задание против террористических группировок в районе Идлиба, когда их сбили турецкие истребители.

Источник РИА «Новости» в минобороны Сирии сообщил, что в тот день турецкие самолеты F-16 дважды вторгались в воздушное пространство арабской республики.

Министерство обороны Турции 28 февраля сообщало, что в результате ударов по нескольким районам Сирии погибли 56 военнослужащих сирийской правительственной армии.

Агентство Anadolu со ссылкой на данные военного ведомства передавало, что удары пришлись на грузовик с боеприпасами, химическое предприятие в окрестностях Алеппо и места скопления сирийских солдат.

По информации, поступившей из Сирии, этими авиаударами турецкие военные уничтожили восемь танков, четыре бронемашины, две ракетные установки и пять гаубиц, утверждали в Анкаре.

В рядах турецких военных в тот день тоже были потери: один погибший и двое раненых.

Противостояние между Дамаском и Анкарой обострилось в ночь на 28 февраля, когда сирийская правительственная армия атаковала позиции турецких войск в районе Джебель-аз-Завия. В результате обстрела погибли 33 военнослужащих из Турции, еще 32 получили ранения.

В российском Минобороны объяснили случившееся тем, что сирийская сторона без поддержки ВКС России атаковала позиции боевиков группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Террористические формирования пытались провести наступление по широкому фронту. Турецкие военные попали под обстрел в районе населенного пункта Бехун, уточнили в военном ведомстве.

При этом в министерстве заверили, что ЦПВС постоянно запрашивает у Анкары данные о дислокации ее сил в Идлибе. «Согласно переданным координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было быть», — сообщили в ведомстве.

Ответом Анкары на такие действия стали удары по позициям армии президента Сирии Башара Асада.

В частности, сообщалось, что турецкие силы уничтожили конвой правительственных войск на востоке Идлиба.

После гибели военнослужащих президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности.

Совет НАТО по запросу Анкары провел консультации по ситуации в Сирии. В Госдепе США сообщили РИА «Новости», что «рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе».