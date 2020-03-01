«Непростая встреча»: как готовят переговоры Путина и Эрдогана

Встреча российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, которая сейчас подготавливается, будет непростой, считает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Вместе с тем он обратил внимание, что главы государств подтверждают свою приверженность соглашениям о мирном урегулировании в Сирии, которые были достигнуты в Сочи.

«Да, в середине недели, или 5, или 6 марта она (встреча) состоится в Москве. Мы надеемся, сейчас она готовится. Это будет, безусловно, непростая встреча,

но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам представителя Кремля, во время планируемых переговоров сторонам предстоит «сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности».

Этот пакет соглашений был подписан Путиным и Эрдоганом в 2018 году. В частности, они договорились избегать масштабной военной операции в сирийской провинции Идлиб. Российско-турецкие договоренности предполагали создание зоны безопасности вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных сил и оппозиции, куда вывели радикально настроенных боевиков. Вместе с тем стороны договорились проводить совместное патрулирование, чтобы контролировать демилитаризованную зону.

Обострение ситуации в сирийской провинции началось с февраля. В конце января сирийские войска были направлены в Идлиб, который удерживали поддерживаемые Турцией боевики. Уже 3 февраля минобороны Турции сообщило о первых потерях среди своих военных: погибли восемь человек. После этого начались регулярные столкновения турецких войск и подразделений сирийской правительственной армии.

Вместе с тем Эрдоган неоднократно предупреждал силы Сирийской Арабской Республики (САР) о том, что намерен провести в Идлибе военную операцию в том случае, если войска президента Сирии Башара Асада не покинут эту территорию до конца февраля.

27 февраля турецкие власти сообщили о том, что военные САР нанесли авиаудар по турецким военнослужащим в Идлибе. В результате нападения погибли 36 человек и еще порядка 30 пострадали.

Вслед за этим турецкий лидер провел экстренное совещание. На нем власти страны приняли решение нанести ответный удар по сирийским военным как с земли, так и с воздуха. Таким образом Турция атаковала более 200 целей, которые принадлежат армии САР. Тогда же представитель возглавляемой президентом Реджепом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что «все объекты режима [Асада] теперь являются вражескими» для Турции.

Как отметили в Минобороны России, сирийские военные нанесли удар с целью предотвращения наступления боевиков, которых поддерживает Турция. В ведомстве сообщали, что турецкие войска находились в рядах террористов.

В воскресенье, 1 марта Турция сбила два самолета сирийских ВВС. В тоже время Дамаск заявил о том, что создает бесполетную зону над Идлибом. Власти Сирии пообещали, что будут сбивать все летательные аппараты, кроме российских.

Стоит отметить, что во время боевых действий гибнут не только военные как Турции, так и Сирии, но и местные жители. Накануне в ООН сообщили, что с декабря 2019 года в этой провинции погибли более 350 граждан.

«За последние два месяца погиб 351 мирный житель. Большинство из этих случаев (94%) произошли на подконтрольных оппозиции территориях в результате бомбардировок проправительственных сил. В то же время 6% случаев произошли на территориях, подконтрольных правительству. Это напоминает о том, что «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России), запрещенная на территории РФ), которая внесена в список террористических организаций Советом Безопасности ООН, а также другие неправительственные вооруженные группы также наносили удары по населенным районам», — отметила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Эти данные были приведены во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией в Идлибе. Выступающая добавила, что граждане этой части Сирии «живут в постоянном ужасе, пытаясь укрыться от авиаударов и минометных обстрелов». «Они ждут не перерыва в столкновениях. Они просят, чтобы убийства прекратились», — добавила Ди Карло.