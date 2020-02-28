США беззащитны: в России испытывают гиперзвуковое вооружение

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия. По его словам, это позволит качественно увеличить боевой потенциал ВМФ страны в целом.

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На заседании коллегии военного ведомства, в ходе которого министр сделал это заявление, в частности, рассматривалось выполнение плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что государство продолжит модернизировать армию и флот, внедряя современное оружие и технику. Он уточнил, что речь идет, в том числе, о лазерных и гиперзвуковых комплексах, а также высокоточных системах.

Ряд образцов глава государства назвал «оружием будущего», которое уже прошло испытания и находится на этапе постановки на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Путин объяснил, что задача этого вооружения — обеспечение безопасности страны в долгосрочной перспективе.

До этого российский лидер, комментируя предложение закрепить в Конституции ядерный статус страны, утверждал, что с появлением в России гиперзвукового оружия многомиллиардные траты США на системы ПРО потеряли смысл. Он обратил внимание, что зарубежные эксперты сегодня работают над тем, чтобы сделать ядерное оружие бессмысленным для его обладателей. При этом американская система противоракетной обороны направлена на «обесточивание» ядерного потенциала России, отметил президент. Но, по его словам, это теперь не имеет смысла.

Это признают и сами Соединенные Штаты. Об отставании от РФ в сфере гиперзвукового вооружения говорил министр обороны США Марк Эспер. Он отметил, что Вашингтон несколько лет назад взял паузу в этой области. «И теперь мы в роли догоняющего», — сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос о разработке Россией гиперзвукового оружия. По его словам, теперь военное ведомство страны вкладывает «каждый доллар, который только может», чтобы достичь преимущества в этой области.

Россия тоже не останавливается на достигнутом в сфере гиперзвукового вооружения. Как сообщал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов, в России тема гиперзвука объединяет сразу несколько десятков проектов. Он назвал это военное направление одним из перспективных в России.

Как рассказал Обносов, сейчас для работы в этой сфере объединены усилия ВПК «НПО машиностроения», ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и ряда организаций. Именно они будут реализовывать соответствующие проекты.

Гендиректор корпорации предположил, что в ближайшее время может встать задача создать межведомственный центр по развитию гиперзвука.

Сегодня в стране продолжаются активные испытания гиперзвукового оружия. Как сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа, в январе в России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон». По их словам, фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выстрелил ракетой из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне Северного Урала.

Один из собеседников уточнил, что испытания «Циркона» с морских носителей будут продолжены в 2020 году. «После завершения программы испытательных пусков с борта «Адмирала Горшкова» запуски этих ракет будут выполняться с атомных подлодок», — отметил он.

О работе над ракетой «Циркон» Путин сообщил в феврале 2019 года в своем послании Федеральному собранию.

Глава государства рассказал, что эта ракета способна развивать скорость около девяти чисел Маха и поражать надводные и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

По словам президента России, «Цирконы» должны запускаться с серийных надводных кораблей и подлодок, в том числе созданных и строящихся под ракетные комплексы «Калибр».

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в ноябре прошлого года сообщил, что Москва собирается развернуть ракеты «Циркон», в том числе, на фрегате «Маршал Шапошников» и многоцелевой атомной субмарине проекта 949А «Иркутск», которые сейчас проходят модернизацию.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отмечал, что эти гиперзвуковые ракеты можно будет размещать на всех российских кораблях новых проектов.