Заодно с террористами: Минобороны о гибели военных Турции

Военные Турции, которые попали под обстрел сирийской армии, находились среди наступавших террористов, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, боевики в провинции Идлиб попытались провести наступление по широкому фронту на позиции войск правительства Сирии.

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Российская сторона постоянно запрашивала и подтверждала у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений ВС Турции, находившихся около района боевых действий террористов, добавили в Минобороны.

Согласно представленным координатам, в районе операции сирийской армии у населенного пункта Бехун турков «не было и не должно было находиться».

Тем не менее турецкие военные попали под обстрел именно в этом районе. По предварительным данным, в результате атаки погибли около 33 солдат. В Анкаре заявили, что отныне будут считать всех сирийских военных «вражескими целями» и не собираются больше сдерживать поток беженцев в Европу.

В Минобороны России также отметили, что российские военные не наносили удары в данном районе. Представители ведомства находятся в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить любые угрозы безопасности в результате ответного огня в регионе.

«Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, российская сторона обеспечила безопасную эвакуацию погибших и раненных на территорию Турции.

Очередной удар по турецким военным в Идлибе произошел 27 февраля. После атаки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел шестичасовое экстренное совещание. Именно по его итогам было решено считать правительственные войска Сирии — «вражескими целями».

При этом пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик расценил действия Дамаска как атаку на НАТО. Как пишут СМИ, турецкая сторона обратилась к своим союзникам по альянсу для созыва экстренного заседания по ситуации в Идлибе. Ожидается, что переговоры пройдут 28 февраля в Брюсселе.

Однако Анкара не стала ограничиваться заявлениями и созывом заседания в НАТО. В ответ на сирийский обстрел турецкая артиллерия открыла интенсивный огонь по позициям армии САР в городе Телль-Рифаат, также на востоке Сирии был уничтожен конвой, а представили минобороны Турции отправились к сирийско-турецкой границе, чтобы «руководить операцией».

Действия Турции на сирийской территории уже поддержали США. Как заявили в Госдепе, Вашингтон обеспокоен ситуацией в Сирии и рассматривает варианты того, как помочь Анкаре в этом кризисе.

Против же выступили в ООН, по словам генсека организации Антониу Гутерреша, все стороны должны незамедлительно прекратить огонь в сирийской провинции. Он также отметил, что риск дальнейшей эскалации конфликта в Идлибе «растет каждый час».

Ситуация в сирийской провинции резко обострилась в конце января, когда Россия и Турция попытались в очередной раз ввести в Идлибе режим прекращения огня. Инициатива стороны была сорвана террористами, которые лишь усилили свои атаки по позициям армии Сирии.

Провинция остается единственным регионом Сирии, где большая часть территорий находится под контролем боевиков. В начале февраля сирийские военные начали операцию против террористов и смогли вернуть часть территорий, но в ходе боевых действий несколько раз под огонь попали турецкие солдаты.

В ответ на инцидент Турция начала бомбить позиции войск Сирии, а также обвинять Москву и Дамаск в нарушении договоренностей по Идлибу. Кроме того, Эрдоган не раз угрожал начать военную операцию в сирийской провинции и «задействовать всю боевую мощь» своей страны.

На фоне обострения ситуации Россия и Турция активно ведут переговоры для ее стабилизации, но пока они не дали результатов.

Вероятно, новая атака на турецких военных приведет к дальнейшей эскалации конфликта, в том числе с возможным вмешательством стран НАТО или США. Впрочем, пока альянс и Вашингтон не говорили о намерении предоставить военную поддержку Анкаре.