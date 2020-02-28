Потенциально опасен: Китайский эсминец направил лазер на самолет США

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США в Тихом океане, указано в распространенном заявлении американских военно-морских сил.

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«17 февраля китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик P-8A ВМС США, который патрулировал пространство над международными водами Тихого океана в 380 милях (611,5 км) к западу от острова Гуам. Лазер, который не был виден невооруженным глазом, был замечен датчиком на борту P-8A», — уточняется в документе.

Как утверждают военные, их летательный аппарат патрулировал территории «в соответствии с международными нормами».

Они подчеркнули, что лазер такого класса потенциально способен нанести серьезный ущерб летным экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам.

В ВМС США заключили, что действия китайского эсминца были небезопасными и непрофессиональными. В документе говорится, что действия Пекина противоречат двусторонним и международным договоренностям.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщало о планах вооруженных сил США расширить усилия по противодействию Китаю. По данным журналистов, для этого американцы направят в Тихоокеанский регион специальную оперативную группу, которая сможет проводить информационные, электронные и кибероперации против Пекина.

Спецподразделение оснастят достаточно, чтобы наносить удары по наземным и морским целям с помощью высокоточного оружия дальнего радиуса действия, уточнили в агентстве. В частности, для этого будут использоваться гиперзвуковые ракеты. Журналисты предположили, что это может позволить Вашингтону расчистить путь для военно-морского флота в случае возникновения конфликта.

Как утверждают в Bloomberg, подразделение, вероятно, будет базироваться на островах к востоку от Тайваня и Филиппин. Сроки развертывания этих сил пока не известны.

Как объяснил агентству министр сухопутных сил США Райан Маккарти, специальная оперативная группа поможет устранить некоторые имеющиеся в распоряжении Москвы и Пекина возможности, нацеленные на удержание авианосных групп Соединенных Штатов в стороне от материковой части Азии.

Эти шаги будут подкреплены новым соглашением с национальным управлением военно-космической разведки США, уточнил он. Соглашение предполагает, что оперативные группы американских вооруженных сил смогут лучше перехватывать информацию с уже имеющихся и будущих спутников на низкой околоземной орбите.

В Bloomberg обратили внимание, что подобные действия соответствуют планам главы Пентагона Марка Эспера: он хотел перебросить в Тихий океан новые силы из Европы, Африки и с Ближнего Востока, чтобы успешнее противостоять Китаю и России.

Китайская военная доктрина основана на стратегии противодействия, в рамках которой авианосные ударные группировки США должны удерживаться вдали от китайских берегов угрозой применения противокорабельных ракет дальнего действия. Ввиду этого авианосцы не должны пересекать «первую и вторую цепь островов», простирающихся до Гуама, Калимантана и Новой Гвинеи.

Комментируя планы США, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай будет придерживаться мирного пути развития и использовать свою мощь в конструктивных целях.

Он выразил надежду, что американская сторона проявит благоразумие и тоже предпримет конструктивные шаги по сохранению безопасности в Азии и укреплению взаимного доверия.

«Могу заверить вас, что Китай будет неизменно обеспечивать мир на всей планете, оказывать содействие глобальному развитию и международному сотрудничеству. КНР развивается и обладает большой мощью, которую использует в мирных целях. Мы надеемся, что соответствующие государства будут делать заявления и предпринимать действия, которые окажут положительное воздействие на мир в регионе», — цитирует официального представителя китайского МИД ТАСС.

Инцидент с лазером не первый в истории американо-китайских отношений. В мае 2018 года Вашингтон направил в Пекин официальную жалобу на действия китайской стороны в Джибути. По версии США, Китай с военной базы пытался ослепить пилотов американских самолетов.

По словам официальной представительницы Пентагона Даны Уайт, американские пилоты зафиксировали три случая применения лазера против их самолетов, причем во всех трех случаях луч исходил с китайской военной базы в Джибути, расположенной рядом с экспедиционной базой армии США «Кэмп-Лемонье».