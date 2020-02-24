Кто лучше: F-15 и Cу-35 сразятся за Индию

Российский сверхманевренный истребитель поколения 4 Су-35 имеет ряд преимуществ перед американским самолетом F-15EX, сообщает Military Watch. Эксперты издания сравнили перспективы данных истребителей, поскольку оба самолета, как полагают в MW, участвуют в тендере на поставку ВВС Индии. По их мнению, у Су-35 гораздо больше шансов на победу из-за целого ряда причин.

Для начала отметим, что официально индийский тендер, предусматривающий закупку 114 многофункциональных истребителей на сумму более $20 млрд, еще не объявлен.

Пока он перенесен на более поздний срок. В настоящее время процесс находится на этапе консультаций и разного рода заявлений.

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Среди машин, представленных на конкурс, точно будут французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale, американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Boeing и шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. Также предполагается участие Lockheed Martin с истребителем F-16V Block 70/72 (вариант для Индии — F-21). Консорциум Eurofighter представит многоцелевой истребитель четвертого поколения «Тайфун».

Россия будет предлагать Индии многофункциональный легкий истребитель поколения 4 МиГ-35, характеристики которого максимально приближены к пятому поколению, и многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4 Су-35.

Предполагается, что прямая закупка со стороны Индии составит 18 истребителей, остальные 96 будут собраны «на месте».

Но вот новейшей модификации американского двухместного истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle — F-15EX Advanced Eagle — в индийском тендере нет (и наверняка не будет). Так что анализ ТТХ этого самолета и его сравнение с отечественным истребителем Су-35, осуществленный Military Watch в связи с индийским тендером, выглядят в этом случае не совсем уместными.

К тому же в своих рассуждениях эксперты Military Watch (а равно как и The National Interest, занимающиеся аналогичными сравнениями) раз за разом повторяют одни и те же ошибки, о которых уже неоднократно писала «Газета.Ru».

В частности, отмечают эксперты MW, американский истребитель обладает более высокой скоростью (2,5 Маха против 2,25 Маха у Cу-35). Но такая скорость самолетами развивается исключительно в стратосфере, в течение весьма короткого времени (считанные минуты, на форсаже) и для ведения воздушного боя практически не используется, разве что в единичных случаях для перехвата какого-либо воздушного объекта.

В целом, в современных и перспективных самолетах нет никакого смысла сравнивать скорость. Она, по большому счету, никого не интересует, как и высота полета. Сегодня самолеты-истребители уже не гоняются друг за другом, как в воздушных боях Первой и Второй Мировых войн.

Что касается маневренности Су-35 и F-15EХ, то это, безусловно, вещь более сложная для анализа и сравнения. В определенных обстоятельствах маневренность истребителя имеет значение, хотя уже и далеко не такое решающее, как в прежние времена.

По большому счету сравнивать надо не самолеты, а боевые авиационные комплексы. С точки зрения самолетов (как летательных аппаратов), Су-35 и F-15EX Advanced Eagle — сопоставимые по своим характеристикам машины. Что-то лучше у одного, что-то лучше у другого.

Боевые авиационные комплексы — примерно одного поколения. И тот, и другой самолет представляют собой глубокие модернизации в одном случае истребителя для завоевания превосходства в воздухе F-15, в другом — истребителя-перехватчика Су-27 (по сути, и наш самолет имел то же предназначение).

На том уровне, на котором сегодня находятся Су-35 и F-15EX, они представляют собой многофункциональные боевые авиационные комплексы, способные решать широкий круг задач как по воздуху, так и по земле.

У F-15EX больше возможностей для работы по наземным целям. По сравнению с нашим Су-35 у «американца» это выглядит примерно как 60 на 40. Можно сказать, F-15EX занимает промежуточное положение между Су-34 и Су-35. У него отличные истребительные возможности, но ударные чуть больше.

Надо отметить, что у «американца» гораздо больший выбор авиационных средств поражения для решения тех или иных боевых задач. Особенно это касается боевой работы по наземным целям.

На Advanced Eagle может быть подвешено огромное количество оружия в сравнении с аналогичными по классу боевыми машинами. В этом плане нам еще предстоит изрядно поработать, чтобы ликвидировать подобный дисбаланс.

Что касается бортовой радиолокационной станции обеих машин, то активная фазированная решетка, используемая в БРЛС F-15EX, безусловно, является преимуществом, причем большим. Особенно в тех сферах, которые в настоящее время имеют все большее и большее значение. В первую очередь это касается помехоустойчивости в условиях ведения противником интенсивной радиоэлектронной борьбы и возможностей одновременного ведения боевой работы по воздушным и наземным целям.

Тем не менее, Су-35 и F-15EX — сравнимые по своим характеристикам боевые авиационные комплексы. Но обе машины не конкурируют между собой не то чтобы в рамках предстоящего индийского тендера, они не конкурируют ни на одном из мировых авиационных рынков.

К примеру, F-16 продается практически всем, кто изъявит желание приобрести эту боевую машину. А F-15 поставляется Соединенными Штатами очень ограниченному кругу стран. Одно время он продавался только ближайшим союзникам Соединенных Штатов — к примеру, Израилю, Японии, Саудовской Аравии. Потом в их число вошли Южная Корея и Сингапур.