Призыв к терроризму: украинского экс-министра хотят осудить на 9 лет

Обвинение попросило приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, заочно судимого в России за призывы к терроризму, к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда Москвы, где слушается дело экс-главы украинского ведомства. Помимо того, прокурор попросил запретить Гриценко заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в интернете, на четыре года.

При этом адвокат Гриценко Дмитрий Динзе заявил, что его клиент невиновен. Он просил суд полностью его оправдать.

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Как отмечают в Следственном комитете России, экс-министр находится в международном розыске. При этом накануне защитник Гриценко огласил ответ Интерпола, согласно которому международная полиция не будет участвовать в этом деле. На данный момент обвиняемый находится на территории Украины, которая не выдает его российской стороне в соответствии с нормами международного права и своего национального законодательства.

Дело в отношении бывшего украинского министра расследовало Главное следственное управление СК РФ. Ему предъявляют обвинения в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Первое уголовное дело в отношении Гриценко было возбуждено в декабре 2017 года. По версии Следкома, 2 июля 2017 года, выступая в эфире телеканала «112 Украина», он прокомментировал произошедший в Киеве 27 июня подрыв автомобиля, в результате которого погиб командир спецназа главного управления разведки минобороны страны Максим Шаповал. Бывший глава оборонного ведомства тогда призвал ответить на «демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров».

По словам экс-министра, ответом на теракты в украинской столице должны быть аналогичные подрывы автомобилей в Таганроге или Москве. «Если это на самом деле война, а не игрища для президента, значит, на каждый взорванный автомобиль в Киеве или Мариуполе должны приходиться по две взорванные машины в Москве или Таганроге», — заявил Гриценко.

После анализа выступления бывшего главы оборонного ведомства эксперты СК подтвердили наличие в его словах призыва к осуществлению террористической деятельности.

«В соответствии со ст. 12 УК РФ иностранные граждане, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление за ее пределами, направленное против интересов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству. В связи с этим главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко», — сообщили следователи.

Второе дело против него возбудили всего полгода спустя, причем по той же статье. 25 июля 2018 года Следком предъявил Гриценко обвинение в призывах к совершению взрывов поездов на территории России. Поводом снова послужило выступление политика на одном из украинских телеканалов 16 июля 2014 года.

«По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов», — сообщили в СКР.

Сам Гриценко, комментируя эти данные следователей, возмутился тем, что его причислили к террористам за высказывания. К тому же он обратил внимание, что до этого против него никогда не возбуждали уголовные дела.

Анатолий Гриценко демобилизовался из украинской армии в 1999 году в звании полковника. В начале 2000-х годов занялся политикой и активно участвовал во многих политических процессах. В 2004 году Гриценко работал в избирательном штабе бывшего президента Украины Виктора Ющенко, участвовал в создании его программы.

В 2005-2007 годах возглавлял минобороны Украины: в правительствах Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Гриценко — второй в стране, после Валерия Шмарова, гражданский министр обороны.