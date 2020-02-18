Бой в Донбассе: Киев и ЛНР обменялись ударами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет оперативное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором обсудит произошедшие утром 18 февраля боевые столкновения на границе с Донбассом.

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Зеленский назвал эти обстрелы провокацией и пообещал, что не оставит ситуацию без внимания. «Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», — отметил президент.

Он заверил, что Киев обязательно ответит на агрессию.

На странице штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook ранее сообщили, что в Донбассе закончился бой, завязавшийся утром 18 февраля между украинскими войсками и силами самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В посте уточнили, что боевые действия проходили вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный. В результате столкновения погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения. В войсках ЛНР один погибший и пятеро тяжелораненых.

Как сообщили в штабе ООС, ополченцы запросили режим тишины, а украинские военные не потеряли своих позиций.

Ранее в Киеве рассказали, что на линии разграничения в Донбассе «вооруженные формирования Российской Федерации» напали на позиции украинских военных в районе указанных населенных пунктов. По сведениям штаба ООС, противник вел огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Вооруженные формирования якобы попытались прорваться через линию разграничения.

Российские власти неоднократно опровергали заявления об участии в украинском вооруженном конфликте частей армии РФ. В частности, об отсутствии на Украине регулярных войск говорил и президент России Владимир Путин. При этом Москва не отрицает, что в Донбассе сражаются добровольцы из РФ.

В самопровозглашенных республиках Донбасса также заявили об обстрелах украинскими силовиками населенных пунктов на неподконтрольных Киеву территориях. Как заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), в результате обстрелов утром 18 февраля оказались повреждены пять жилых домов в населенном пункте Зайцево. По данным республики, огонь вели из минометов калибром 82 мм.

«Луганский информационный центр», в свою очередь, сообщил, что украинские войска семь раз за утро нарушили режим прекращения огня со стороны ряда подконтрольных Киеву населенных пунктов, включая Кряковку, Крымское, Новотошковское и Орехово.

С помощью крупнокалиберной артиллерии и минометов они атаковали территории ЛНР в направлении населенных пунктов Смелое, Сокольники, Донецкий и Голубовское. В итоге была повреждена инфраструктура в Кировске и Донецком, указали в центре.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле видели информацию о произошедшем столкновении, но его деталями пока не располагают.

За несколько дней до случившегося группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, призванных обеспечить большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.

В заявлении, которое появилось в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, говорится, что

прекращение вооруженного конфликта в Донбассе поможет улучшить перспективы диалога между Россией и Украиной, в том числе по Крыму, и укрепит евроатлантическую безопасность.

Эксперты назвали необходимым установление диалога по урегулированию кризисов в «нормандском формате», планирование и реализацию гуманитарных инициатив по разминированию, реконструкцию в Донбассе, новый диалог между евроатлантическими государствами о создании взаимной безопасности, поддержку и определение областей избирательного взаимодействия между ЕС и Россией.

Но в ДНР эту инициативу не оценили. Министр иностранных дел республики Наталья Никонорова назвала ее бесполезной. По ее мнению, таким образом Киев пытается уйти от выполнения минских договоренностей.

«Они (предложенные меры. — «Газета.Ru») довольно расплывчаты... сделаны абсолютно без учета мнения представителей республик», — констатировала она.

К тому же эти меры, по ее мнению, сконцентрированы вокруг решения вопросов безопасности, а не восстановления прав человека.

Что касается самих минских соглашений, которые лежат в основе мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, их реализация тоже под вопросом.

В частности, Киев выступает против разведения сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода».

«Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении», — пояснил Загороднюк.

По его мнению, сейчас разведение войск в регионе не изменит ситуацию с безопасностью. «Два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп», — подчеркнул украинский министр.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале объяснял отказ президента Украины на саммите «нормандской четверки» от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе тем, что у Зеленского «связаны руки».

«Это серьезный показатель того, что даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил, что хочет прекратить войну, чтобы перестали гибнуть люди, у него связаны руки. Он либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома», — констатировал Лавров.