В обход закона: Украина продолжает военные поставки в Россию

Украина по-прежнему экспортирует военную продукцию для нужд Министерства обороны России, несмотря на запреты, установленные законодательством страны, пишет украинский сайт «Обозреватель» со ссылкой на данные «Национального промышленного портала».

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Согласно приведенным данным, в феврале Украина поставила два турбореактивных двигателя «Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева». По данным издания, техника предназначалась для поисково-спасательного самолета-амфибии Бе-200ЧС морской авиации ВМФ России.

«Эти двигатели могли быть установлены на данный самолет или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия», — сообщил источник портала. Стоимость одного двигателя, как указали в материале, составляет $2,496 млн.

В Минобороны России уже поднимали вопрос о замене украинских двигателей на франко-российскую силовую установку SaM146, но такое предложение отклонили, поскольку у этих двигателей комплектующие из государства-члена НАТО.

Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения, которые впоследствии могут использоваться в боевых целях, в августе 2014 года. Это решение Совета национальной безопасности и обороны Украины утвердил бывший тогда президентом страны Петр Порошенко. Ограничения не распространяются только на космическую технику, которая применяется для мирных исследований.

О приостановке поставок вооружения в Россию украинская госкомпания «Укроборонпром» объявила еще в конце марта того же года. Экс-исполняющий обязанности главы концерна Юрий Терещенко тогда признал, что после этого оборонная промышленность понесет серьезные убытки. «Да, мы понесем экономические потери, но разве разумно вооружать армию противника?» — сказал он.

Эксперты «Русской службы Би-Би-Си» отмечали, что производимые в Запорожье двигатели для российских вертолетов и транспортных самолетов, а также изготавливаемые в Николаеве газотурбинные моторы для российских военных кораблей — важный элемент военного сотрудничества двух стран. Тогда сообщалось, что предприятие «Мотор Сич» выпускает почти 70% двигателей для российских вертолетов.

В декабре прошлого года директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил РИА «Новости», что Россия была основным покупателем украинской военной продукции, в частности, комплектующих, поэтому после потери этого рынка экспорт вооружений из Украины сократился в четыре раза.

«До государственного переворота в 2014 году основной статьей дохода украинского ОПК (Оборонно-промышленного комплекса. — «Газета.Ru») являлся экспорт комплектующих в Россию, преимущественно вертолетных двигателей и силовых установок для кораблей различного класса ВМФ России», — констатировал Коротченко.

Он напомнил, что «в лучшие времена, при [экс-президенте Украины Викторе] Януковиче» украинский военный экспорт составлял более $2 млрд в год.

При этом в 2016 году, по оценке ЦАМТО, он составил $372 млн, в 2017 году $343 млн, в 2018 году $555 млн, а, как прогнозировали на 2019 год, — $517 млн. То есть в целом за последние пять лет Украина может занять 18-е место среди мировых экспортеров оружия, при том что когда-то входила в первую десятку.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день основной доход Украина получает за счет сбыта вооружений из состава своих Вооруженных сил, причем большую их часть продает африканским странам. Долю новых вооружений в общих украинских поставках специалист назвал незначительной.

«В целом, можно констатировать, что потеря российского рынка вооружений и военной техники отбросила Украину из первой десятки крупнейших стран-экспортеров вооружения и военной техники в конец второй десятки», — констатировал Коротченко.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2013 году Украина занимала восьмую строчку в рейтинге экспортеров оружия, опережая Италию и Израиль. Одним из основных импортеров ее оборонной продукции была Россия.

Согласно рейтингу мировых торговцев оружием SIPRI TOP-100, опубликованному в декабре 2019 года, «Укроборонпром» поднялся с 2018 года на десять строчек, заняв 71-ю позицию. Согласно информации института, в 2018 году «Укроборонпром» реализовал продукцию на сумму в $1,3 млрд, а это на 18% больше, чем за год до этого.

Это предприятие оказалось единственным на Украине, попавшим в рейтинг SIPRI. Комментируя рост продаж, генеральный директор концерна Айварас Абромавичус подчеркнул, что экспорт — одно из ключевых приоритетов госконцерна.