Попался в Крыму: ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Черноморского района республики по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) — батальоне имени Н. Челебиджихана, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по региону. Сейчас он находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело.

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По данным ведомства, в августе 2016 года подозреваемый выехал на территорию Украины и там вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана» также известного под названием «Аскер».

Впоследствии он вернулся в Крым, где у него была «реальная возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ», но он не обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением, таким образом продолжив свое участие в батальоне, уточнили в пресс-релизе.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ФСБ.

Ленур Ислямов — создатель добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана и один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма. В 2014 году уже после референдума о переходе Крыма под юрисдикцию России он был вице-премьером полуострова, но его отправили в отставку за неэффективную работу. Тогда он уехал на Украину, а позже ему предъявили заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен.

Продовольственную блокаду региона Ислямов и депутаты Верховной рады Украины Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров начали 20 сентября 2015 года.

Активисты незарегистрированной в России организации и примкнувшие к ним бойцы запрещенного на территории РФ «Правого сектора» (организация запрещена в России) блокировали выезд грузовиков с товарами из Украины в Крым.

Позже стало известно, что принадлежащий Ислямову »Джаст банк» попал в украинский санкционный список. Бывший тогда вице-премьером правительства Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что экс-президент Украины Петр Порошенко таким образом показал свое отношение к акции.

«Вероятно, идея транспортной блокады Крыма может ударить по друзьям украинского президента, и, таким образом, владельцу [крымско-татарского телеканала] АТР (Ислямову. — «Газета.Ru») дают понять, что он зарвался и влез не на свою территорию», — говорил тогда Бальбек.

«Добровольческий батальон» Ислямова расположился на границе с Крымом в Херсонской области Украины. Он состоит преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Сам Ислямов называл задачей этого подразделения борьбу за возвращение полуострова в состав Украины.

В середине прошлого месяца лидер «Аскера» заявил, что его военизированное формирование убрали с российско-украинской границы. «Построили КПВВ — в итоге «Аскеру» там теперь нет места. Сначала сказали, что там будет пограничная служба, потому что вы не относитесь к государственным службам. А сейчас нет места даже там, где сервисная зона, потому что его не запланировали», — сообщил Ислямов на встрече крымско-татарских политиков и общественников с постпредом президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем.

По словам главы нацбатальона, «молодые люди, которые были на блокаде и выполняли свой волонтерский долг», оказались не нужны стране.

За участие в деятельности незаконного вооруженного формирования в Крыму ранее осудили трех членов батальона. Им назначили наказание в виде лишения свободы от четырех до 10,5 лет.

При этом те, кто сообщил правоохранительным органам о факте своего пребывания в такой организации, освобождаются от ответственности, согласно УК РФ: «Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в НВФ и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».