«Небоскребы из черепов»: как в Турции угрожают послу России

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу «Звезда» о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.

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«Что касается угроз: мы говорили достаточно о них, и даже обнародовали наиболее одиозные. Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», — рассказал он.

Вместе с тем, он считает, что «информационное пространство вокруг темы безопасности российских загранучреждений и вообще вокруг России в последнее время существенно подчищено». Ерхов предположил, что это является следствием того, что к теме было привлечено общественное внимание. «Тем, кто это делает, мы признательны, это важно», — добавил российский посол.

Он также отметил, что подобные сообщения невозможно не воспринимать серьезно, так как в данном случае речь идет о безопасности целого государства и его представителей.

«Кто-то скажет, это люди выпустят пар и пойдут дальше, кто-то скажет, что это демократия. С этим нельзя не согласиться. В то же время подобные действия недопустимы, потому что речь идет не о посольстве или после, а о России и всех ее представителях», — обратил внимание Ерхов.

Он добавил, что угрозы недопустимы, потому что «их читают и воспринимают», что приводит к «цепной реакции ксенофобии, злобы и ненависти, которая может найти практическое проявление», в чем, возможно, не отдают себе отчет те, кто пишут подобные высказывания в соцсетях.

«Многие специалисты вспоминают, что та информационно-пропагандистская обстановка, которая сложилась в последние дни, напоминает ситуацию, которая была пять лет назад, и мы помним, чем это кончилось», — заявил Ерхов, напомнив таким образом о гибели своего предшественника Андрея Карлова.

Он погиб 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства из-за того, что ему в спину выстрелил бывший сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Преступник выкрикивал призывы «не забывать Сирию» и «не забывать Алеппо». В результате спецоперации его убили. Ерхов вспоминал эту историю и ранее, отмечая, что тогда в соцсетях наблюдалась аналогичная история, как и сейчас. Только пять лет назад «причиной был не Идлиб, а Алеппо».

Вместе с тем сейчас, в разговоре со «Звездой», он поблагодарил турецкие власти за то, что они оказывают содействие российскому посольству и предпринимают дополнительные меры безопасности. Он подчеркнул также, что важно обращать внимание на происходящее, так как невозможно охранять всех сотрудников загранучреждений и изолировать граждан России, которые проживают в Турции на постоянной основе.

«В этих вопросах нужна крайняя осторожность и крайняя щепетильность, нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами. Такая атмосфера может привести к тому, что под угрозой окажется все здание турецко-российских отношений», — полагает российский посол.

Он напомнил, что отношения между Турцией и Россией являются «очень большим и важным комплексом взаимосвязей, который кропотливо выстраивался усилиями десятков тысяч человек, начиная с президентов, внесших немалый личный вклад в развитие двусторонних связей».

Вместе с тем он добавил, что сейчас есть существенные достижения в отношениях между государствами, а также потенциал для развития диалога. «Наши страны нужны друг другу, наши страны заинтересованы друг в друге, и мы этот потенциал должны сохранить и преумножить», — заключил Ерхов.

Двумя днями ранее российский посол сообщил об угрозах, которые стали поступать на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, в интервью агентству «Sputnik-Турция».

Он обратил внимание, что получает «прямые угрозы», указав на антироссийские комментарии, которые стали появляться в турецком сегменте социальных сетей.

«Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. <...> Но посмотрите на ужасное безумие в социальных сетях», — обратил внимание посол.

Вместе с тем он процитировал изданию несколько высказываний, которые поступили в адрес российских представителей: «Попрощайтесь с жизнью», «Никто вас не будет оплакивать», «Настало время сгореть» и так далее».

После этого пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова сообщила РИА «Новости», что турецкие власти установили у посольства дополнительную охрану. В то же время в Кремле выразили уверенность, что Турция сможет защитить россиян от возможных последствий этих угроз.