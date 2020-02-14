Переправил миллионы: ФСБ задержала финансиста террористов

ФСБ России задержала жителя Московской области, который организовал сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Он перечислил на счет боевиков более 25 млн рублей.

Как сообщают спецслужбы, мужчина был членом законспирированной ячейки, которая собирала и переправляла денежные средства на нужды «Исламского государства». По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники спецслужб выявили схемы и механизмы финансирования боевиков.

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ФСБ рассекретило противоправную деятельность «спонсора» террористов совместно с Росфинмониторингом и Главным управлением по противодействию экстремизму МВД. «При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность», — сообщили в ведомстве.

В отношении жителя Подмосковья 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

В декабре ФСБ отчиталась о задержании у Киевского вокзала в Москве пятерых членов ИГ: двух граждан России и трех уроженцев Центральной Азии. По информации спецслужб, они готовили теракты по всей стране. В ходе обыска у мужчин нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, а также средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ.

В том же месяце ФСБ совместно с МВД России задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных участников запрещенной в России международной террористической организации (МТО) Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России) аль-Ислами», сообщили ТАСС в ЦОС. Среди задержанных были россияне и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.

Преступники распространяли на территории России идеологию террористической организации о свержении власти насильственным путем.

На конспиративных собраниях они вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов, рассказали сотрудники спецслужб.

На местах жительства задержанных правоохранители нашли и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», электронные носители информации и средства связи, которые они использовали для осуществления террористической деятельности. Против преступников возбудили уголовные дела.

Как сообщало РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФСБ, еще двух «финансистов» «Исламского государства» задержали в ноябре в Дагестане. По данным ведомства, они оба по заданию эмиссаров ИГ собирали средства для террористов. С помощью переводов по платежным системам и на банковские карты им удалось скопить не менее 10 млн рублей. Деньги преступники переводили боевикам в Сирию. В ходе обысков у злоумышленников изъяли средства коммуникации, фискальные чеки, платежные инструменты и другие материалы. На допросах подозреваемые дали показания о «ресурсном обеспечении» ИГ, отметили в ФСБ.

В Следственном комитете сообщили, что по уголовному делу об организации финансирования терроризма следователи задержали 24- и 33-летнюю жительниц Дагестана. По информации СК, в прошлом году девушки познакомились в интернете с бойцом незаконных вооруженных формирований, который находился в Сирии с 2015 года. Они обе согласились помочь ему в сборе средств для террористов и даже предоставили для этого свои банковские карты. Через них были совершены переводы 239 тыс. и 151 тыс. рублей.

Директор ФСБ России Александр Бортников отмечал, что в 2019 году спецслужбам удалось не допустить ни одного теракта.

Он рассказал, что в прошлом году ведомство выявило почти 80 законспирированных ячеек террористов, которые действовали во всех регионах. Совместно с Роскомнадзором ФСБ пресекла «распространение информации, пропагандирующей деятельность международных террористических организаций на более чем 50 тыс. интернет-страниц».