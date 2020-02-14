Как было с Карловым: посол России в Турции сообщил об угрозах

Посол России в Турции Алексей Ерхов получает в свой адрес угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе. В интервью Sputnik Турция он рассказал, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийскую истерию в турецких соцсетях.

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«Вот эскалация в Сирии. Согласен: очень болезненные события и тревожные дни. Погибли сначала российские офицеры, затем турецкие военнослужащие. Но посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях. Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», — сказал Ерхов.

Он напомнил, что похожая ситуация уже была пять лет назад из-за ситуации в Алеппо.

«Чем кончилось? «Самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Кстати, и мне самому уже напрямую угрожают. И что, неужели история никого ничему не учит?» — возмутился посол.

Андрея Карлова убили в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства 19 декабря 2016 года. Бывший сотрудник полиции Мевлют Алтынташ выстрелил в спину дипломату, а затем начал выкрикивать призывы «не забывать Сирию» и «не забывать Алеппо». В результате спецоперации преступника ликвидировали.

Ерхов назвал более опасным еще одно явление — абсолютное нежелание понять логику действий партнера, прислушаться к его словам и принять как данность право другого на свою собственную точку зрения, которая отличается от собственного видения происходящего. «Вот такой настрой может обернуться большой бедой», — предупредил дипломат.

На сегодняшний день провинция Идлиб остается последним оплотом боевиков в Сирии. Москва и Анкара согласовали установление там режима прекращения огня, который вступил в силу 12 января. Тем не менее, с тех пор ситуация только ухудшилась и продолжает обостряться с каждым днем.

Особенно часто в этом регионе происходят столкновения сирийских правительственных войск с турецкими военнослужащими.

В очередной раз 10 февраля об этом со ссылкой на минобороны Турции сообщало агентство Anadolu. По его данным, силы президента Сирии Башара Асада обстреляли в Идлибе наблюдательный объект Турции.

Жертвами артобстрела стали пять человек, еще пятеро получили ранения. Как отмечал телеканал NTV, после этого Турция нанесла ответный удар и, по заявлению оборонного ведомства, уничтожила сирийские военные объекты.

Ответный удар со стороны Анкары подтвердил в Twitter глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун. По его словам, атака сирийцев была направлена «против всего международного сообщества, а не только против Турции».

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и действующих вместе с войсками сирийской армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе. Он подчеркнул, что жертвами обстрелов в провинции стали 14 турецких военных, а 45 военнослужащих получили ранения. Эрдоган предупредил, что Анкара будет атаковать сирийские силы везде, где сможет, если в провинции пострадает еще хотя бы один турецкий военнослужащий.

Но в российском военном ведомстве опровергли слова Эрдогана о нападениях в Идлибе.

Там подчеркнули, что кризис в зоне деэскалации возник после того, как Турция не выполнила свои обещания по отделению боевиков умеренной оппозиции от радикальных террористов.

Ранее в МИД России сообщали, что в результате вспышки террористической активности в Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты.

«Только за две последние недели января отмечено свыше 1 тыс. нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты. Не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу Хмеймим с применением ударных беспилотников», — сообщали в министерстве 6 февраля.

Результатом активизации террористов стал всплеск насилия в Идлибе, обратили внимание дипломаты. Они пояснили, что сирийские войска были вынуждены реагировать на усиление активности боевиков.

«Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию довела концентрацию радикалов до критического предела», — констатировали в ведомстве.