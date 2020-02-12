Увели американцев: российские военные прекратили конфликт в Сирии

Российские военные смогли прекратить конфликт, который возник между американскими солдатами и жителями населенного пункта Харбат-Хамо в Сирии, об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

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В комментарии РИА «Новости» он отметил, что конфликт возник недалеко от города Камышлы. На одном из блокпостов бойцы сирийских правительственных войск остановили американскую колонну, которая отклонилась от маршрута следования. После этого военные США повздорили с местными жителями и начали стрелять. В результате погиб 14-летний мальчик. Из-за обстрела со стороны американских войск также пострадал еще один житель.

Боренков отметил, что российским военным удалось прекратить конфликт и вывести американскую колонну к пункту базирования.

О нападении американских военных на местных жителей было известно и ранее. Представители западной коалиции после инцидента отметили, что военнослужащие, прибывшие из Соединенных Штатов, действовали в рамках самообороны.

«12 февраля силы коалиции во время патрулирования около города Камышлы в Сирии обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим. Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако неизвестные открыли огонь по патрулю. Войска коалиции открыли ответный огонь в качестве самообороны», — написал на своей странице в Twitter официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

В ходе конфликта, как передает РИА «Новости», пострадал также американский солдат. Он поцарапался о свое же оружие. В настоящее время военные вернулись на базу, инцидент расследуется.

Американские военные совместно со своими союзниками в течение уже почти шести лет проводят военную операцию в Сирии и Ираке. Она направлена против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Причем США действуют в Сирии без разрешения властей страны.

Незадолго до этого турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийские правительственные войска и российских военных в ударах по местным жителям. Эрдоган предупредил сирийские власти, что будет атаковать правительственные войска, если они продолжат вести наступательные действия.

«За последние дни в результате атак режима у нас 14 погибших и 45 раненых. Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям. Цель — оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам. Мы старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные нам слова никто не сдержал. Эти атаки начали нацеливаться на Турцию», — заявил глава Турции, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. В Минобороны РФ отметили, что его слова «не соответствуют действительности» относительно действий российской армии.

Эрдоган в своей речи также отметил, что турецкие военные будут действовать в зависимости от обстановки на месте. По его словам, это будет происходить без ожидания «результатов этих бесконечных переговоров».

«Мы будем действовать. До конца февраля заставим силы режима уйти из зоны, определенной в рамках сочинского соглашения. Они должны знать, что будут подвергаться нападению, даже если их атаки будут совершаться все границ сочинского соглашения», — предупредил Эрдоган.

В начале февраля в Идлибе погибли восемь военных Турции из-за артиллерийского обстрела со стороны Сирии. По словам турецкого лидера, в результате ответных действий погибли 76 сирийских солдат. Вместе с тем ранее Эрдоган заявил, что обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов.

В Кремле в ответ на требование Эрдогана, выдвинутое сирийским властям, отметили, что правительственная армия Сирии действует в Идлибе, чтобы нейтрализовать террористов, а не воевать против мирного населения.

«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Сирийские власти, невзирая на предупреждения Турции, заявили, что продолжат свою операцию.

«После того, как сирийская армия разгромила террористические группировки, которые он [Эрдоган] поддерживает, вооружает и тренирует, …глава турецкого режима выступает с пустыми заявлениями, которые могут принадлежать только оторванному от реальности человеку, не осознающему текущую ситуацию», — отметил МИД САР на своей странице в Facebook, добавив, что «Сирия намерена выполнять свой национальный долг… по борьбе с террористическими группировками на всей территории страны».