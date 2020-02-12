За пьянство в Сирии: российского военного уволили со службы

Южный окружной военный суд оставил без изменений решение Севастопольского гарнизонного суда, который ранее отклонил иск экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Лавренчука уволили во время его нахождения на боевой службе в Сирии за распитие алкогольных напитков.

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Согласно картотеке дел Севастопольского гарнизонного суда, инцидент произошел 29 июня прошлого года на территории 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе.

По данным «Коммерсанта», во время задержания военной полицией Лавренчук вел себя агрессивно и нецензурно выражался в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры и портрета верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина.

Экс-офицер Черноморского флота признал свою вину за произошедшее и раскаялся. Тем не менее, уже в августе Лавренчука досрочно уволили с военной службы приказом командующего флотом. Суд объяснил свое решение, ссылаясь на устав, согласно которому военнослужащий обязан воздерживаться от вредных привычек, не допускать употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Капитан-лейтенант пытался оспорить решение в Севастопольском гарнизонном военном суде. В ходе заседаний он признал, что действительно пил из-за подавленного состояния, вызванного длительной служебной командировкой за пределами России.

Кроме того, офицер обратил внимание, что употреблял алкоголь во внеслужебное время и это не повлияло на состояние боевой готовности подразделения. Несмотря на это, суд все же отказал ему в восстановлении на службе.

Адвокат Лавренчука Сергей Гурин сообщил «Коммерсанту», что до пенсии бывшему офицеру оставалось 2,5 года — он прослужил на флоте 17,5 лет. По словам юриста, перед инцидентом его подлодка находилась у берегов Сирии четыре месяца. Когда военнослужащий узнал, что командировка продлена еще на четыре месяца, он вместе с другими офицерами выпил в общежитии.

«Пили вшестером, а уволили только одного. Я думаю, что это было волевое решение командующего флотом, который решил показательно его наказать», — сказал он.

К тому же, по словам адвоката, командование не учло, что у того экс-офицера ребенок и квартира в военную ипотеку, а этот проступок для него первый.

Пьяные инциденты с участием российских военных — довольно редкое явление, но все же оно имеет место. Летом 2018 года в армянском городе Гюмри произошла драка между военнослужащими из России, передавало News.am.

По информации издания, около 0.50 30 июля (23.50 29 июля мск) в полицейский отдел из медицинского центра поступил сигнал, что к ним доставили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Ему диагностировали черепно-мозговую травму, подозрение на сотрясение мозга, гематому и ссадины.

Позже поступил сигнал о еще одном пьяном пострадавшем. Оказалось, что оба мужчины — российские военнослужащие, которые повздорили во дворе общежития и устроили драку.

Как уточнили в издании, в инциденте участвовали 34-летний Денис Макиев и 36-летний Павел Романов — военнослужащие Минобороны России. Во время конфликта Макиев несколько раз ударил по дверям автомобиля 35-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы Егора Кибальчича.

В 2014 году о пьяных российских военных рассказывала журналистка британского издания Financial Times. В своей статье она рассказала о встрече в кафе Луганска якобы с российскими солдатами, которые пригласили ее за стол и рассказали о цели их пребывания там.

В Минобороны России, комментируя эти сведения, отметили, что делать выводы о присутствии российских военных на Украине на основе «излияний завсегдатаев злачных мест» неприемлемо для журналистов серьезных изданий.

«По странному совпадению ситуация, описанная в статье, напоминает ключевую сцену из советского киношлягера «Бриллиантовая рука». Действующие лица, как и герои фильма, непринужденно проводят вечер, употребляя спиртные напитки в ресторане «Плакучая ива». Однако если герои легендарной советской комедии ожидали «дичь» в приличных костюмах, то участники застолья в луганском одноименном ресторане обольщали журналистку, будучи в камуфляже», — отмечали в ведомстве.