Упал к боевикам: в Сирии сбили вертолет Ми-17

Турецкое минобороны сообщило о сбитом в Идлибе вертолете сирийской армии. Соответствующие кадры опубликовал в своем Twitter-аккаунте военный аналитик Бабак Тагвей. По его информации, техника упала на подконтрольной боевикам территории.

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Он утверждает, что атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, использовавший управляемую ракету класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM.

По данным минобороны Турции, правительственные войска Сирии отступили от населенного пункта Найраб.

Незадолго до этого телеканал ТRТ сообщил, что вертолет сбили боевики так называемой сирийской вооруженной оппозиции. Как уточнила газета Turkiye, машину сбили в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.

Тем временем, в приграничную с Идлибом турецкую провинцию Хатай продолжают прибывать колонны со спецназом и бронетехника, отмечает газета Milliyet. «В город Искендерун по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетехникой и боеприпасами, которые будут распределены между пограничными частями», — передает издание.

Ранее минобороны Турции сообщило, что турецкие войска обстреляли объекты правительственной армии Сирии в ответ на гибель нескольких своих военнослужащих. В ведомстве заявили, что турецкая сторона атаковала 115 целей, «нейтрализовала» 101 сирийского военного, уничтожила три сирийских танка и сбила вертолет.

Об ответных ударах Анкары после обстрела военнослужащих из Турции в Идлибе также сообщал представитель администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун. В Twitter он назвал обстрел турецких позиций «вероломным нападением, которое было нацелено не только на Турцию, но и на все международное сообщество».

В турецком минобороны уточнили, что жертвами артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск стали пять солдат, еще пятеро получили ранения.

На минувшей неделе стало известно, что Анкара направила в Идлибскую зону деэскалации дополнительные силы спецназа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что призвал российского коллегу Владимира Путина оказать давление на главу Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила наступление в Идлибе и до конца текущего месяца отошла от турецких наблюдательных пунктов.

В противном случае Анкара может начать новую военную операцию, предупредил турецкий лидер.

Очередное обострение в отношениях Турции и Сирии произошло 3 февраля, когда правительственные силы арабской республики напали на турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных, сообщил Эрдоган.

Ответственность сирийской армии за это нападение признало даже государственное агентство Сирии SANA. При этом журналисты пояснили, что военные САР на самом деле вели огонь по отступающим частям террористов.

Это подтвердила и российская сторона, которая обратила внимание, что Анкара заранее не предупредила о своих позициях, поэтому и была атакована.

Но министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что турецкие военные дважды предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе еще за день до этого. Он также сообщил, что в ответ на действия Дамаска турецкая армия поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат.

Эти происшествия обсуждались в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщало агентство Reuters, президент Турции отметил, что такие события наносят ущерб совместным мирным усилиям в регионе.

Он также предупредил, что в случае продолжения таких атак Анкаре придется использовать свое право на самооборону.

Вместе с тем главы обоих государств выразили обеспокоенность в связи с обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Они признали, что необходимо неукоснительного соблюдать двусторонние договоренности в этой провинции, то есть наращивать совместные усилия по борьбе с экстремизмом.

Конфликт между турецкой и сирийской сторонами разворачивается в сирийской провинции Идлиб — последнем регионе Сирии, находящимся под контролем незаконных вооруженных формирований. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Ситуация там продолжает ухудшаться с каждым днем, несмотря на согласованное Россией и Турцией перемирие. Режим прекращения огня начал действовать в регионе 12 января.

В связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города сирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо. На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск и Москву в том, что они атакуют гуманитарные объекты и турецких военных. Но в России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуацию в регионе дестабилизируют террористические группировки.