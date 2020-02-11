Пока нет договоров: Трамп сообщил о ядерных планах

США намерены воспользоваться отсутствием договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем, чтобы создавать «самые мощные» ядерные силы в мире, заявил американский президент Дональд Трамп.

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«Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие.

Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире», — сказал глава государства на встрече с губернаторами.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США прекратил свое действие 2 августа прошлого года. С тех пор контроль над вооружениями двух стран осуществляется в рамках только одного документа — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва и Вашингтон подписали его в 2010 году. По его условиям, каждая сторона сокращает свои СНВ так, чтобы спустя семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

В США ранее отмечали, что договоренности с Россией должны включать не только вооружения, подпадающие под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще разрабатываются в РФ. В том числе имеются в виду маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. По утверждению Пентагона, Москва располагает примерно двумя тысячами единиц нестратегического ядерного оружия.

СНВ-3 действителен на протяжении десяти лет, то есть до 5 февраля 2021 года. Его можно продлить не более чем на пять лет — до 2026 года — по обоюдному согласию сторон.

В настоящее время ведутся активные переговоры о возможности его продления. В прошлом году Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, еще с рядом стран.

Помощник американского госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, в свою очередь, сообщал, что США рассматривают возможность продления СНВ-3 в долговременном контексте.

«Это рассматривается, мы не приняли того или иного решения. Мы ищем более долговременные варианты», — сказал он на семинаре в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

О перспективах этого договора в декабре прошлого года высказывался и президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции. По его словам, Москва готова продлить действие СНВ-3. «Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — подчеркнул президент.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва готова обсуждать учет в следующем договоре по СНВ новых типов своих вооружений.

Но в таком случае Соединенные Штаты и другие западные страны должны поступить так же и не развивать аналогичное оружие.

К продлению СНВ-3 Россию и США призывают и в ООН. В таком ключе уже высказывался генсек организации Антониу Гутерреш.

«Ядерное разоружение остается нашим ключевым приоритетом, и мы весьма обеспокоены тем, что наблюдаем риск распространения ядерного оружия. Мы весьма обеспокоены тем, что видим прекращение действия ДРСМД. Мы активно говорим Западу и России, что чрезвычайно важно обновить СНВ-III и важно вести переговоры по этой теме», — подчеркнул Гутерреш.

По его словам, если этот договор не будет продлен, «все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос».