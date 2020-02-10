«Будем сокрушать врагов»: Турция открыла огонь по Сирии

Министерство национальной прессы Турции сообщило, что днем 10 февраля пять солдат были убиты и еще пятеро получили ранения в результате нападения на турецкие войска в аэропорту Тафтаназ в восточной части сирийской провинции Идлиб.

Реклама

«Наши герои были убиты в результате интенсивной артиллерийской стрельбы, совершенной режимом [президента Сирии Башара Асада], по войскам, направленным в регион в целях предотвращения конфликтов в Идлибе, обеспечения безопасности наших границ, предотвращения миграции и человеческих смертей», — указали в ведомстве.

Анкара также заявила, что турецкие военные быстро определили точку, откуда велась атака, и военные соединения были немедленно обстреляны из средств огневой поддержки.

«Цели были уничтожены, а кровь наших мучеников не оставлена на земле, они не будут брошены.

Ситуация находятся под пристальным наблюдением, принимаются все необходимые меры предосторожности. Мы выражаем соболезнования нашим святым мученикам, Вооруженным силам Турции и благородному народу», — указано в сообщении министерства.

Руководитель отдела коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что нападению подверглись турецкие военные, которые способствовали становлению мира в регионе.

«Я желаю Божьей милости нашим детям, которые приняли мученическую смерть в результате коварного нападения. Они были здесь, чтобы положить конец насилию и гуманитарному кризису в Идлибе. [Турецкие войска находятся в Сирии] в рамках наших прав, вытекающих из международных норм», — написал он в Twitter.

Алтун также заверил, что эта атака была направлена не только на Турцию, но и на «все международное сообщество».

«Вооруженные силы Турции, которые неустанно служат делу мира и стабильности во всем мире, будут и впредь сокрушать любого, кто осмелится нацелиться на наш флаг.

Мы сможем успокоить наших друзей и вселить страх в сердца наших врагов», — пообещал представитель президента Турции.

Два дня назад в Анкаре прошли переговоры российской и турецкой делегаций по поводу ситуации в сирийской провинции Идлиб. Стороны представляли заместители глав министерств иностранных дел России и Турции — Сергей Вершинин и Седат Онал. Также в переговорах участвовал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Было принято решение продолжить переговоры на следующей неделе. Сообщается также, что Турция настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в Идлибе.

Днем ранее Турция ввела на территорию сирийской провинции Идлиб три ротных тактических группы в составе более 500 солдат и офицеров, 10 танков, 20 бронемашин, 18 орудий, 90 грузовых автомобиля повышенной проходимости. Войска углубились в Сирию на 40-60 километров, сообщают источники «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в настоящее время ведут наступательные действия по освобождению от террористов восточных районов провинции Идлиб. Ближайшие задачи для войск Башара Асада — восстановить движение транспорта по магистрали М5 Дамаск — Алеппо, предотвратить нанесение ударов артиллерии и минометов по западным районам второго по величине города Сирии — Алеппо.

Задача же турецких войск в Идлибе — ограничить дальнейшее продвижение армии Башара Асада в районах восточнее города Идлиб и затем предотвратить наступление на административный центр провинции.

Войска Асада находится в настоящее время всего в 9 км от населенного пункта. Части и соединения ВС САР концентрируют свои усилия на освобождении от террористов дороги М5.

Бандформирования численностью по 40-50 человек, оснащенные легковыми автомобилями повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 и 14,5-мм, танками, боевыми машинами пехоты, джихад-мобилями, управляемыми водителями-смертниками, постоянно контратакуют подразделения и части правительственных войск.

Всего в Идлибской зоне в настоящее время находятся 22,5 тыс. боевиков, из них только 2-2,5 тыс. можно признать до определенной степени умеренными, все остальные представляют террористические формирования и организации.

Стоит отметить также, что внеочередные заседания Совбеза ООН по Сирии проводятся именно в моменты, когда угроза нависает над местными боевиками — на это указал российский постпред при организации Василий Небензя. Так он прокомментировал прошедшее накануне по запросу США, Франции и Великобритании в СБ ООН обсуждение ситуации на северо-западе Сирии.

«У внеплановых заседаний есть уже знакомый почерк. Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией», — обратил внимание Небензя.