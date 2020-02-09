Ушел от обстрела: как сирийский Airbus садился в Хмеймиме

Экстренная посадка пассажирского самолета Airbus A320 на авиабазе Хмеймим была заснята на видео. Как сообщает РИА «Новости», камеры зафиксировали приземление лайнера.

Самолет успешно сел на взлетно-посадочной полосе российской авиабазы, а после прекращения ракетных ударов Израиля вылетел в направлении международного аэропорта Дамаска.

Отмечается, что самолет чудом избежал попадания израильской ракеты. Инцидент, напомним, произошел ночью четверга, 6 февраля. Авиакрыло истребителей F-16 ВВС Израиля нанесли внезапный удар восемью ракетами «воздух-земля» по пригородам сирийской столицы. В воздушное пространство Сирии израильские летчики не заходили.

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В ходе отражения атаки сирийские войска применили зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны. В этот момент в районе дамасского аэропорта на посадку заходил Airbus A320, на борту самолета было 172 пассажира и члены экипажа. Благодаря реакции диспетчеров самолет успели увести из зоны поражения и направили на аэродром российской военной базы.

Однако без жертв не обошлось — ракетная атака Израиля, по данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (расположен в Лондоне — «Газета.Ru»), унесла жизни восьми сирийских военнослужащих и 15 бойцов иранского экспедиционного корпуса, поддерживающего президента Сирии Башара Асада.

Израиль регулярно обстреливает территорию Сирии. В июле прошлого года ВВС Израиля нанесли ракетный удар по сельской местности возле Дамаска. В результате обстрела погибли четыре человека, среди них — один ребенок. Кроме того, 21 человек получил ранения. В начале июня Израиль совершил ракетную атаку на военные объекты в Сирии. Израильские военные заявляют, что удар был «возмездием» за два ракетных пуска, совершенных с сирийской территории в сторону подконтрольных ЦАХАЛ Голанских высот. В результате атаки три сирийских военнослужащих были убиты, еще семеро получили ранения.

Сирийские ракеты были направлены в сторону спорных Голанских высот, подконтрольных израильским властям. Ответный удар ВВС Израиля был на порядок масштабнее — истребители и боевые вертолеты обстреляли две артиллерийские батареи, ряд постов Сирийской арабской армии (САА) и батарею противовоздушной обороны, вооруженную советскими зенитно-ракетными комплексами С-75.

За день до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказ о воздушных ударах по территории Сирийской арабской республики отдал «он лично». Кроме того, он провел совещание по вопросам безопасности после «сирийских обстрелов Голанских высот».

«В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры», — подчеркнул глава израильского правительства.

Нетаньяху добавил, что Израиль «не потерпит агрессии» в свой адрес и «с могучей силой» ответит на любое нападение. Он отметил в Twitter, что проводимая им политика «последовательная <...> и он продолжит делать это для безопасности страны».

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии также регулярно попадает в новости — в конце декабря ее атаковали сирийские боевики с помощью беспилотников. Удар был отражен ПВО авиабазы, в том числе — самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Позднее сообщалось, что

наводкой БПЛА занимались служащие военно-воздушных сил США, поскольку линия фронта, на которой расположены террористы, находится слишком далеко от баз.

Кроме того, в мае 2018 года на Хмеймиме произошла катастрофа транспортного самолета Ан-26, совершавшего челночный перелет из Хмеймима на авиабазу Кувейрас и обратно — без техосмотра в промежуточной точке. По уточненным данным, в авиакатастрофе транспортного самолета Ан-26 возле авиабазы Хмеймим погибли 39 человек. По данным Минобороны России, кроме прапорщиков, солдат и сержантов контрактной службы жертвами стали 26 офицеров и генерал-майор. На борту находились шесть членов экипажа, военные летчики.

При заходе на посадку самолет начало уводить в сторону, он упал и загорелся на апельсиновых плантациях возле Хмеймима. Очевидцы сообщают, что пилот «уводил самолет в сторону от застройки».