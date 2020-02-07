Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн

Украина заявила, что США задерживают ей поставки оружия и боеприпасов на общую сумму в $30 млн по шести сделкам, и потребовала вернуть деньги. Просрочка уже превысила год, сообщает американский информационный портал BuzzFeed со ссылкой на четырех чиновников.

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Чиновники заявили, что не смогли получить никаких ответов от администрации президента США Дональда Трампа на вопрос, почему сделки, на одобрение которых обычно требуется около двух месяцев и которые должны быть лицензированы Госдепартаментом, пока не получили одобрения.

«Возможно, украинцам было бы разумно поискать других партнеров, у которых можно было бы купить оружие и боеприпасы», — сказал американский чиновник.

При этом высокопоставленные служащие Белого дома и Госдепартамента на этот вопрос дали только загадочный ответ: «По этим сделкам все еще не вынесены решения», несмотря на то, что украинцы уже вкладывают в них деньги.

Два украинских чиновника полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию «Мотор Сич» — это сделка, которую США пытались заблокировать.

На прошлой неделе глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе визита в Киев заявил, что вхождение китайского бизнеса на Украину является «вызовом». Он заявил, что Пекин предпринимает действия, не идущие «на пользу украинскому народу». При этом госсекретарь не объяснил данную точку зрения.

«Есть американский бизнес, который хочет прийти сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможности для этого. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

В ноябре прошлого года стало известно, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник главы Белого дома Эрик Принс ведет переговоры о покупке американцами завода «Мотор Сич», об этом сообщали источники издания The Wall Street Journal.

По их данным, в середине октября администрация Трампа обратилась к Принсу, а также к еще одному потенциальному покупателю с просьбой «рассмотреть предприятие на предмет инвестиций». При этом уже 24 октября неофициальный советник прибыл с официальным визитом на завод.

Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, для США завод интересен в основном в политических целях.

«Те, технологические решения в сегменте, которые готовы предложить украинцы, у американцев почти все имеются. Но покупка завода китайцами будет означать военное и технологическое усиление Китая в регионе, что крайне невыгодно для США», — поясняет эксперт.

В сентябре 2019 года китайские компании — Skyrizon Aircraft и Xinwei Group — приобрели более 50% акций производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».

Сумма сделки не раскрывалась, однако указывалось, что «вырученные средства позволят заводу профинансировать новейшие разработки в области авиастроения». Вдобавок китайские компании пообещали предоставить гранты авиастроительной отрасли Украины на сумму $100 млн.

Сам концерн «Мотор Сич» расположен в Запорожье. Предприятие ведет разработку, производство, ремонт и обслуживание газотурбинных авиадвигателей. Оно построило двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225.

Также на предприятии создают авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа, энергетическое оборудование и поставляют продукцию более чем в 100 стран.

В декабре прошлого года сообщалось, что США поставят Украине вторую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin – об этом рассказал замминистра обороны Украины Анатолий Петренко во время брифинга, посвященного государственному оборонному заказу и военным закупкам для нужд украинской армии.

Помимо этого, украинская армия заказала аналогичные ракетные комплексы собственного производства, а также станции артиллерийской разведки, около 100 бронированных автомобилей и несколько самолетов.

«Мы продолжаем двигаться в направлении обеспечения войск станциями радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки», — сказал военный.

В целом, по его словам, Киев подписал три контракта с западными партнерами – два договора с Белым домом по программе иностранных военных закупок, а еще один – с агентством НАТО по обеспечению и закупкам.