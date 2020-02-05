«Катастрофа»: NI раскритиковал советский танк

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для войск Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и не смогли остановить нацистское наступление в 1941 году, пишет американский журнал The National Interest. Он назвал боевые машины «катастрофой».

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Издание обратило внимание, что 47-тонные танки были тяжелее любых других. Это делало их неуклюжими, поэтому они были слишком уязвимы. Автор уточнил, что эти танки обладали 76-мм пушкой, тремя 7,62-мм пулеметами, «грозной броней» в 90 мм спереди и 70 мм по бокам и сзади. «Конечно, серьезное оружие, но еще более тяжелое и громоздкое», — констатировал он.

По его мнению, КВ вполне имел право на существование, но его сделали на «скорую руку», поэтому он стал ловушкой для советских танкистов: они практически ничего не видели из этих машин.

Автор статьи привел выдержки из книги военного историка Майкла Джонса «Ленинград: на осадном положении», где говорится, что немецкие войска стягивали к местам расположения советских танков тяжелую артиллерию, а потом расстреливали из нее наступающие машины.

Таким образом войска Германии уничтожили большую часть советских бронетанковых войск в Балтийском регионе и устранили всякую угрозу для своего наступления с флангов, подчеркивается в материале.

По оценкам журнала, наиболее успешной модификацией танка были скороходные КВ-1С. У них была не такая толстая броня, зато они были быстрые и маневренные. К тому же, учитывая недостатки КВ, разработчики позже создали один из самых успешных тяжелых танков времен Второй мировой войны — ИС-1. Но все же самыми популярными и эффективными оказались советские Т-34, заключил автор материала.

Тяжелый танк времен Великой Отечественной войны КВ-1 был назван в честь советского военачальника Климента Ворошилова. Эту машину выпускали с августа 1939 года по август 1942 года. Он обладал передовой для своего времени индивидуальной торсионной подвеской и дизельным двигателем. Его броня была намного толще, чем у немецких аналогов того времени.

В начале войны немцы дали танку КВ прозвище «Призрак», потому что снаряды стандартной 37-мм противотанковой пушки вермахта чаще всего не оставляли на нем даже вмятин.

Тяжелый танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах. В отличие от КВ-1, он был вооружен 152-мм гаубицей.

В октябре прошлого года издание The National Interest составило список лучших и «самых опасных» российских танков, в котором оказались как современные машины, так и бронетехника времен СССР.

Открыл список знаменитый советский Т-34. Передняя часть его корпуса имела сильный наклон и толщину брони 45-47 мм. Благодаря этому машине удавалось минимизировать последствия от ударов немецких пушек Pak 36. При этом на эффективности самого танка сказалось низкое качество производства: на заводах использовали разные типы стали, которая зачастую была либо слишком мягкой, либо слишком хрупкой. К тому же у танков периодически ломались гусеницы, а внутри было очень тесно — из-за этого страдал экипаж.

Американское издание также обратило внимание и на семейство советских средних танков Т-54 и Т-55, созданных на базе первого. В Т-54 исправили многие проблемы Т-34, например, увеличили толщину брони и заменили 85-мм пушку. Эта машина проста в эксплуатации и обслуживании, поэтому ее до сих пор используют в странах Ближнего Востока, по всей Азии и во многих африканских странах. «Это делает его, возможно, одним из самых используемых танков из когда-либо выпущенных», — констатировали в статье.

Следом за ним в списке лучших российских танков идет Т-90. Он был создан в качестве замены Т-64, Т-72 и Т-80. Издание сравнило эту технику с монстром Франкенштейна, поскольку машина собрана из модернизированного корпуса Т-72 и башни с пушкой от Т-80. На сегодняшний день Т-90 — самый массовый танк третьего поколения в российской армии.

По предположению The National Interest, «самым смертоносным российским танком» может стать проект перспективной боевой машины четвертого поколения Т-95.

Многие его разработки легли в основу Т-14 «Армата» — этот танк завершает перечень лучших российских боевых машин по версии NI.