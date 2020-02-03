«Новая провокация»: зачем США перебрасывают войска в Европу

Маневры НАТО «Защитник-2020» (Defender 2020), которые должны начаться в феврале, станут крупнейшими учениями альянса за последние 25 лет.

Их цель — отработать оперативную переброску американских войск в Польшу и страны Балтии. В рамках учений в Европу по морю и воздуху будут доставлены до 20 тыс. солдат и офицеров США, а также 13 тыс. единиц военной техники.

Всего в маневрах будет задействовано около 37 тыс. солдат из 19 стран. Учения будут продолжаться около пяти месяцев, пишет Deutsche Welle, затем военнослужащие ВС США вернутся на родину.

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Для участия в маневрах в бельгийский Антверпен 3 февраля прибывает первый эшелон британских военнослужащих. Учения пройдут в мае и июне преимущественно на территории Германии, Польши и стран Балтии.

В НАТО отрицают, что учения «Защитник-2020» направлены против РФ.

«Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен «холодной войны». Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях», — подчеркнул заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг.

Ему вторит и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, «Defender Europe не направлен против какого-либо конкретного государства».

Для начала напомним полное наименование предстоящих учений — «Defender Europe 2020». В переводе на русский — «Защитник Европы».

С подобным названием маневров в НАТО может отрабатываться только одно мероприятие оперативной подготовки — стратегическая оборонительная операция на Европейском театре военных действий. Цель подобной операции — отражение вторжения противника и нанесение ему такого ущерба, при котором он откажется от дальнейших военных действий на выгодных для НАТО условиях.

Остается только уточнить, кто в Европейском стратегическом регионе (так называется Европейский театр военных действий в мирное время) может быть потенциальным противником для НАТО (примерно равным альянсу по силам и возможностям), ради противодействия которому замышляются столь масштабные мероприятия в соответствующих планах подготовки войск (сил). Ответ тут однозначен — Российская Федерация, что бы там не утверждали политические и военные деятели Североатлантического альянса.

В деталях замысел проведения «Defender Europe 2020», разумеется, неизвестен. Вместе с тем есть основания полагать, что раз в объединенных вооруженных силах (ОВС) НАТО отрабатывается стратегическая оборонительная операция на театре военных действий, то должны быть определены важнейшие направления, районы и рубежи, на удержании которых в случае вторжения с востока должны быть сосредоточены основные усилия.

Остается только в штабе ОВС НАТО уточнить, как все это у них будет выглядеть на практике. Хотя, разумеется, никакого вразумительного ответа в этом случае российская сторона не получит. Но подобные пояснения могли бы быть весьма интересными — типа «не допустить выхода российских войск к Балтийском морю в районе Лиепая — Клайпеда и тем самым отсечения группировки войск (сил) НАТО в Латвии и Эстонии от основных сил альянса» или же «предотвратить форсирование русскими реки Висла в ее среднем течении с ходу на широком фронте».

Руководство НАТО для СМИ может заявить, что одной из целей предстоящих учений является «отработка оперативной переброски американских войск в Польшу и страны Балтии». Однако на языке офицеров-операторов оперативно-стратегических и стратегических штабов это звучит несколько по-другому — «стратегические перегруппировки войск (сил) США и НАТО на Европейский театр военных действий».

А это, между прочим, является одной из составных частей стратегического развертывания вооруженных сил, после которого до начала реальных военных действий остаются разве что часы и минуты.

К примеру, согласно информации Deutsche Welle, аналитик берлинского фонда «Наука и политика» (SWP) Клаудия Майор отмечает, что в данном случае цель маневров «Defender Europe 2020» заключается не в отработке конкретного сценария нападения, а именно в транспортировке войск.

«Основная цель учений — выяснить, можно ли будет в случае кризиса за несколько дней осуществить перемещение войск по территории Европы», — подытоживает эксперт.

Теперь только остается уточнить, что же это за кризис такой, который требует межтеатровых стратегических перегруппировок войск (сил) США и остальных стран НАТО. Разумеется, можно сказать и так — «перемещение войск по территории Европы». Звучит, на первый взгляд, вполне безобидно. Однако

в переводе на военный язык это называется или создание ударных группировок (в случае наступательной операции), или же занятие войсками полос обороны (в случае оборонительной операции).

Бесцельно войска даже на учениях не «перемещаются», а выдвигаются (перевозятся) с вполне конкретными задачами — к примеру, создания группировок войск (сил) на одном или нескольких стратегических направлениях.

Ну, и, конечно, какая же оборонительная операция без контрудара, который осуществляется, как правило, для разгрома главной группировки прорвавшегося противника, в данном случае, очевидно, российских войск.

В качестве вывода можно сказать так — слова «транспортировка», «логистика», «проверка дорог и мостов» никого не должны вводить в заблуждение. Учения «Defender Europe 2020» предполагают проведение стратегической оборонительной операции НАТО на Европейском театре военных действий с целью отражения наступления российских войск. А поскольку со стороны Москвы подобного не предполагается в принципе, учения носят ярко антироссийскую окраску.

Между тем, согласно информации Deutsche Welle, некоторые представители фракций в германском бундестаге уже подвергли предстоящие учения критике.

В Левой партии их назвали «новой спланированной провокацией» в адрес России и считают, что это может привести к ответным шагам Москвы.

«Понятия «деэскалация», «мир» и «разоружение» больше не существуют в лексиконе НАТО», — заявил депутат бундестага от фракции Левой партии Александер Ной.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).