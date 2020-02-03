Уже испытаны: С-500 готовят к скорому началу поставок в армию

В России в 2019 году испытали не имеющие аналогов в мире ракеты для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 «Прометей», сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в своей статье для корпоративного журнала «Радиоэлектронные технологии» концерна КРЭТ.

Он отметил, что новый комплекс будет готов к поставкам в войска уже в текущем году.

Как объяснил замминистра обороны, основная задача С-500 заключается в борьбе с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности — до 3,5 тыс. км. Кроме того, эти системы могут бороться с межконтинентальными баллистическими ракетами на конечном и среднем участке траектории.

Реклама

Ранее в интервью газете «Красная Звезда» Криворучко сообщал, что предварительные испытания С-500 начнутся в 2020 году, а начало их серийных поставок — в 2025-м. При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся уже в текущем году.

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в июне 2019 года отмечал, что комплексы С-500 «уже начинают изготавливаться» и поступят на вооружение после завершения испытаний. Спустя три месяца он сообщил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что серийный выпуск комплексов может быть начат «через год».

Комплекс «Прометей» создается концерном ВКО «Алмаз-Антей» с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Специалистов для работы на нем готовят с 2017 года на базе Военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) в Твери.

По словам первого заместителя генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергея Друзина, новейшая ЗРС способна перехватывать все типы баллистических целей.

«У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», — объяснял Друзин РИА «Новости».

Он обратил внимание, что конструкторы «Алмаз-Антея» смогли решить несколько сложных задач, в том числе — наладить производство современных локаторов на основе активных фазированных антенных решеток (АФАР). Они превосходят пассивные образцы по дальности, надежности и эффективности.

Эта мобильная система способна поражать все типы целей на дальности до 480-600 км и на высоте до 200 км. По словам президента России Владимира Путина, «Прометей» может «работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос».

Помимо баллистических ракет и их боевых частей, С-500 также способна перехватывать истребители-невидимки пятого поколения, стратегические бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Кроме того, С-500 может образовывать единую информационную сеть с другими средствами ПВО-ПРО. По сути, «Прометей» представляет собой боевую управляющую систему, которая в автоматическом режиме распределяет цели между разными ЗРС.

Технические особенности С-500 уже оценили на Западе. В мае 2018 года телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки, сообщил, что Россия успешно провела секретные испытания этой системы ПВО.

Как передавал телеканал, «Прометей» поразил цель на расстоянии около 481 км — почти на 80 км больше, чем во время предыдущих известных тестов. Журналисты подчеркнули, что новейшая система расширит возможности России в нанесении точных ударов по нескольким целям.

«Россия утверждает, что зенитно-ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35», — обратили внимание на CNBC.

В России аналогом «Прометея» считается С-400 «Триумф».

ВКС страны ежегодно получают примерно от двух до пяти полковых комплектов этого ЗРК в рамках Гособоронзаказа. Дивизионы «Триумфа» прикрывают основные военные объекты РФ: авиа- и военно-морские базы, пункты управления. Этот комплекс вызывает особый интерес за рубежом.