«Будем давить»: Киев требует от Ирана больше денег за Boeing

Иран предложил выплатить по $80 тыс. компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Тегераном украинцев, но Киев посчитал эту сумму недостаточной, заявил президент Украины Владимир Зеленский «ТСН. Тиждень».

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«Мне кажется, что это маловато <...>. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — пообещал глава государства.

Он напомнил, что украинские власти уже выплатили родственникам погибших по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.).

«Вторая часть компенсации — от «Международных авиалиний Украины» через страховые компании», — подчеркнул президент.

Зеленский дважды обсуждал авиакатастрофу с президентом Ирана Хасаном Роухани. Глава Исламской Республики признал, что вина в случившемся лежит только на его стране. Роухани пообещал сделать все, чтобы все виновные были наказаны, а компенсации выплачены, привел украинский президент слова иранского коллеги.

Глава Украины также в очередной раз потребовал вернуть Киеву бортовые самописцы, чтобы тщательно их расшифровать. По его словам, иранская сторона предложила украинским специалистам вылететь в Иран для проведения этой операции, но при этом выразил опасения на этот счет.

«Я боюсь, что иранцы могут привлечь наших специалистов, мол, давайте здесь на месте расшифруем, а потом скажут — зачем вам теперь черные ящики? Нет, мы хотим взять эти ящики [на Украину]», — заявил Зеленский.

Он уверен, что у украинских специалистов должна быть возможность забрать самописцы в случае, если их не удастся полностью расшифровать в Иране.

Президент Украины напомнил, что ранее о такой возможности заявляли сами иранские представители.

Мысль о том, что Иран должен отдать черные ящики со сбитого украинского Boeing другой стране, ранее высказывал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он призывал отправить самописцы туда, где есть необходимые технологии для быстрой расшифровки. «Мы хотим, чтобы ящики проанализировали немедленно», — заявил Трюдо.

Премьер-министр обратил внимание, что у Тегерана нет достаточных технических возможностей для быстрого вычисления данных. Он выразил уверенность, что даже приезд в Иран квалифицированных специалистов не поможет в расшифровке, поскольку у них не будет нужного оборудования.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января 2020 года. В катастрофе погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. По данным украинского МИДа, там находились 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 (включая экипаж) — Украины, десять граждан Швеции и четыре — Афганистана.

Изначально власти Ирана утверждали, что причиной аварии лайнера стала техническая неисправность. Но позже признали, что на самом деле катастрофа произошла в результате непредумышленной ракетной атаки. Как объяснили иранские военные, виной стал человеческий фактор.

В Иране утверждают, что самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана, и его приняли за «вражескую цель» — крылатую ракету.

В Исламской Республике пояснили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Извинения за случившееся украинцам принес иранский лидер Хасан Роухани. Он полностью признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных, и выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.

Президент Ирана пообещал, что сбивших украинский лайнер иранцев отдадут под суд. В телефонном разговоре с Зеленским он заверил, что виновные в происшествии будут наказаны, а «судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени».

Первых причастных к катастрофе арестовали в Иране 14 января, сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейна Эсмаили. Число арестованных военных при этом не уточнили.

В конце января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил журналу Der Spiegel, что человек, по вине которого был сбит украинский Boeing, находится в тюрьме.

Отвечая на вопрос, почему правительство Ирана признало крушение самолета только через три дня, он напомнил, как США сбили иранский самолет 32 года назад. «На сегодняшний день они до сих пор официально не извинились. Американский военнослужащий, ответственный за то, что он (самолет — «Газета.Ru») был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме», — констатировал Зариф.