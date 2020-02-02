Атака Хмеймима: все дроны уничтожены российскими военными

Российские военные, находящиеся на авиабазе Хмеймим в Сирии, в ночь на воскресенье отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны боевиков. Запуск БПЛА был произведен с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

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«1 февраля около 23:00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории идлибской зоны деэскалации. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлен перехват управления», — приводит ТАСС слова Боренкова.

Он также отметил, что российские военнослужащие вывели из строя все БПЛА, нарушив функционирование их систем управления.

Вместе с тем Боренков обратил внимание, что в результате произошедшего никто не пострадал. Материальный ущерб также не был нанесен. В настоящий момент российская авиабаза работает в плановом режиме, передает ТАСС.

Вместе с тем руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон подчеркнул, что боевики продолжают нарушать режим прекращения боевых действий на подконтрольных им территории, то есть в идлибской зоне деэскалации.

«За прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела», — добавил Боренков.

Российский Центр по примирению призывает командующих незаконными вооруженными формированиями отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, передает РИА «Новости».

Боевики регулярно атакуют при помощи беспилотников российскую авиабазу Хмеймим. Как отмечает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину, бойцы незаконных вооруженных формирований подвешивают на дроны взрывчатку и поражающие элементы, после чего запускают их в сторону российской базы.

Так, очередную атаку военные России отразили в конце января. Тогда при помощи средства противовоздушной обороны (ПВО) военнослужащие уничтожили три беспилотника, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что БПЛА направлялись к базе с северо-востока. Инцидент произошел вечером 19 января. В результате произошедшего никто не пострадал и материального ущерба не было, так как уничтожение дронов зенитными ракетными средствами происходило на безопасном расстоянии.

Подобная атака была отражена и за месяц до этого. В ночь на 23 декабря боевики запустили в сторону авиабазы свои дроны. Два беспилотника направлялись тогда с юго-востока. Но российские ПВО засекли их в 23:02, в результате чего летательные аппараты были уничтожены. По словам генерал-майора Юрия Боренкова, в результате инцидента никто не пострадал, и авиабаза продолжила свою работу в штатном режиме.

В сентябре прошлого года стало известно, что за два года российские военнослужащие уничтожили около 120 беспилотников, которыми боевики пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии, передает РИА «Новости».

Вместе с тем официальный представитель Минобороны генерал-майора Игорь Конашенков сообщил, что с начала 2019 года, то есть за девять месяцев при подлете к Хмеймиму было сбито 58 дронов.

В частности, он вспомнил про нападение, которое было совершено 11 августа. Тогда со стороны незаконных вооруженных формирований было запущено шесть дронов, в том числе пять ударных, передает РБК.

«На пяти были подвешены элементы поражения с взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берет до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крыльях», — пояснил Конашенков.

Отмечалось также, что комплексы ПВО в последнее время также уничтожают и реактивные снаряды, которые запускаются по российской авиабазе со стороны районов провинции Идлиб, которые контролируются боевиками. Так, с начала 2019 года по сентябрь комплексы «Панцирь-С1» и «Тор-М2» уничтожили 27 таких снарядов. При этом расход снарядом составил 31 ракету. «То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель — одна ракета», — обратил внимание Конашенков.

Авиабаза Хмеймим функционирует в Сирии с того момента, как Россия в 2015 году начала проводить там свою операцию по противодействию боевикам. В 2018-2019 годах представители российского оборонного ведомства регулярно говорят о попытках атаковать базу с помощью беспилотников.