Поверил на слово: как НАТО обмануло Горбачева

НАТО нарушило обещание, которое дало президенту СССР Михаилу Горбачеву, и продолжило расширяться на Восток, заявил депутат немецкого бундестага, член социалистической партии Die Linke («Левые») Александер Ной в своей статье, опубликованной в Freiheitsliebe.

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Он рассказал, что НАТО дало обещание Советскому Союзу не расширяться за пределы Германии, если после восстановления единства этого государства оно целиком останется в военном блоке. Эти слова Ной назвал «ложью и обманом». По мнению политика, Горбачев и сам совершил ошибку, не потребовав от альянса юридического закрепления договоренностей. Уже в 1999 году, руководствуясь принципом «открытых дверей», военный блок приступил к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор, констатировал Ной.

В августе прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс после окончания холодной войны расширил зону деятельности, чтобы продолжить свое существование.

По его словам, в течение 40 лет блок «делал только одно — сдерживал СССР... и делал это успешно», поэтому холодная война и не переросла в реальные боевые действия.

Но после падения Берлинской стены, прекращения существования СССР и Варшавского договора перед альянсом встал вопрос дальнейшего пути, напомнил генсек организации. «НАТО должно было либо выйти из дела, либо выйти за пределы своей территории в Европе и Северной Америке. И мы решили сделать второе», — констатировал он. По словам Столтенберга, среди новых направлений оказалась борьба с терроризмом в Афганистане и африканским пиратством, а также этнические войны на Балканах.

Вместе с тем ключевая задача альянса — защищать страны-члены от нападения — сохранилась, обратил внимание генсек. «Мы не просим НАТО быть вовлеченным во все конфликты в мире», — сказал он.

Как напомнил Ной, в марте государства-члены НАТО приступят к военным учениям «Защитник Европы 2020» (Defender 2020), под предлогом мнимой «российской угрозы». Хотя, как считает немецкий депутат, на самом деле «агрессором» выступает именно НАТО, а Москва по-прежнему придерживается оборонительной позиции.

Учения «Защитник — 2020» станут самыми масштабными за 25 лет маневрами США в Европе. Центральная роль в них отводится Германии. Через эту страну американская дивизия должна будет передислоцироваться в Восточную Европу. Всего в учениях примут участие около 37 тыс. военных, 20 тыс. из которых — солдаты и офицеры США. Только американские военные планируют задействовать 13 тыс. единиц техники. Левая партия Германии раскритиковала эти маневры, назвав их «провокацией в отношении России».

В середине января на совместном заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам и подкомитета по обороне и безопасности Столтенберг сообщил, что военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века.

Он снова напомнил, что после «холодной войны» Вашингтон обоснованно сокращал свое военное присутствие в Европе, но теперь американских солдат и вооружений там больше, чем когда-либо.

При этом генсек в своем выступлении не обозначил конкретных цифр о численности американских военных в Европе на сегодняшний день.

«Парадокс в том, что, несмотря на все наши разногласия, мы (европейские страны и США — «Газета.Ru») сейчас делаем вместе больше, чем когда-либо», — подчеркнул он.

Столтенберг призвал европейских парламентариев признать, что Евросоюз нуждается в Североатлантическом альянсе и участии США, Канады и Турции в сдерживании России, «диалоге с ней о контроле над вооружениями», борьбе с терроризмом и поиске ответов на вызовы со стороны Китая.

Как ранее пояснил ТАСС военный источник в НАТО, речь идет именно об американских маневрах под командованием Соединенных Штатов.

Структуры военно-политического блока при этом будут играть в ходе учений подчиненную роль: заниматься логистикой и координацией действий контингентов 17 стран-партнеров США, которые примут участие в маневрах.