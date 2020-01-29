«Это не угроза»: Эрдоган обвиняет РФ в несоблюдении договоренностей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет взятые на себя в рамках сочинского меморандума и астанинского формата обязательства по Сирии.

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«Мы ожидали до нынешнего момента [что Россия будет соблюдать эти договоренности], но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит [сирийскому] режиму необходимое предупреждение», — цитирует слова президента издание Sabah.

Политик также заявил, что у Турции заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

«Россия будет действовать иначе — или с режимом, или с Турцией. Россия говорит нам, что они борются с террористами. Кто это? Люди, сражающиеся за свою землю?» — заявил турецкий лидер.

Помимо этого, Эрдоган также заявил, что астанинский процесс больше не приносит желаемых результатов.

«Астанинского процесса больше нет. Турция, Россия и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса», — сказал Эрдоган.

В МИД РФ уже заявили, что Москва придерживается всех заключенных договоренностей по Сирии.

«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Взаимодействие России и Турции по Сирии носит партнерский характер, стороны совместно прикладывают усилия для нормализации ситуации в арабской республике и разрешения спорных вопросов. Тем не менее между Анкарой и Москвой есть ряд противоречий, которые в основном связаны с сирийскими курдами, которые Турция считает террористами.

Так или иначе, ситуация в Сирии остается напряженной и обострение конфликта вызвала октябрьская операция Анкары против курдов под названием «Источник мира».

Как заявил тогда Эрдоган, действия Анкары имели три цели. Первая — освободить приграничную с Турцией зону на севере Сирии для того, чтобы переселить туда всех сирийских беженцев, которых турецкие власти «не могут бесконечно содержать»; вторая — борьба с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). Таким образом, по мнению Эрдогана, будет обеспечена безопасность Турции на границе с Сирией. И третья цель — защита территориальной целостности Сирии.

22 октября в Сочи состоялась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги. Переговоры, касающиеся Сирии, продлились шесть часов, многие турецкие СМИ назвали их «историческими».

Владимир Путин назвал решение по Сирии «судьбоносным». Эрдоган тоже, казалось, остался доволен. Результаты переговоров, закрепленные в меморандуме и о которых сообщили оба президента, действительно выглядели впечатляющими.

Во-первых, стороны договорились о прекращении Анкарой военной операции. Важно и то, что Турция сохраняет контроль над полученной в ходе боевых действий территорией.

Курдские формирования YPG должны покинуть сирийские города Телль-Рифаат и Манбидж в течение 150 часов, а также отойти на 30 км к югу от турецких границ. Существующий статус-кво в нынешнем районе операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном будет сохранен. Кроме того, Россия и Турция договорились о совместном патрулировании на территориях проведения операции.

Анкаре не удалось добиться ранее поставленной цели — создать зону безопасности на всей протяженности границы с Сирией. Несмотря на это, подписанный сторонами меморандум называют главным документом в сирийском конфликте, а на его реализацию возлагали большие надежды.

Однако уже в начале ноября президент Турции начал высказывать недовольство процессом выполнения сочинского меморандума.

«Истекли 150 часов, отведенные соглашением с Россией, но террористы не ушли из этой зоны. Они все еще атакуют, Сирийская национальная армия им отвечает. Сегодня у них 11 погибших. Нам молчать? Конечно, мы будем отвечать и успешно завершим это… Я намерен обсудить эту проблему с Путиным», — заявил 7 ноября Эрдоган.

Вскоре официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская сторона выполнила и продолжает выполнять свои обязанности по сочинскому договору России и Турции от 22 октября в полном объеме.

Политики неоднократно обсуждали сложившуюся ситуацию по телефону. Сирия также обсуждалась в ходе их встречи 8 января в честь церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».

При этом Путин в преддверии встречи с Эрдоганом посетил Сирию, где провел переговоры с президентом арабской республики Башаром Асадом. Тогда президент России отметил улучшение обстановки в стране, но указал на ухудшение ситуации в регионе в целом.

«Ситуация не просто кардинально поменялась, а мы являемся свидетелями восстановления сирийской государственности, единого целостного государства. Но проблем еще очень много и на севере страны, и на востоке, и на северо-западе», — резюмировал Путин.