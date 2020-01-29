«Так писала пресса»: Кравчук оправдался за слова о Сталине и Гитлере

Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что не видел документальных подтверждений того, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове перед началом Второй мировой войной, как он заявил ранее.

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В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он объяснил, что его высказывание было основано на сообщениях СМИ. «Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — сказал бывший украинский лидер.

По словам Кравчука, он не ручается за достоверность сведений, растиражированных журналистами.

«Это уже дело журналистов и тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы… Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить», — пояснил он. Экс-президент напомнил, что те, кто пишет, несут какую-то ответственность.

Ранее Кравчук в эфире телепередачи «60 минут» назвал предпосылкой к началу Второй мировой войны встречу Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. «Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться», — сказал бывший глава государства.

По его словам, вместо того, чтобы остановить Гитлера, «ему развязали руки». Это обернулось против Советского Союза, и в результате «пострадали народы нашей страны», подчеркнул он.

В то же время доказательств того, что такая встреча Сталина и Гитлера действительно была, на сегодняшний день нет, сказал РБК вице-президент ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.

Информацию о подобной встрече он назвал «сказкой», которая, предположительно, появилась на основе слухов от спецслужб США.

По легенде, Гитлер и Сталин встретились во Львове 17 октября 1939 года, писал в своей книге «Сталин» историк Эдвард Радзинский. Своим источником он назвал фотокопию письма главы ФБР Эдгара Гувера советнику президента США. Этот документ Радзинский в формате фотокопии «увидел в «Комсомольской правде»».

«Это не аналитический отчет, а один из слухов, который прислал один из агентов. В разведке 1930-1940-х было плохо с аналитикой. Разведка занималась тем, что собирала материалы, а не анализировала их. Поэтому в материалах разведки тех времен очень много «шлака», — обратил внимание Залесский.

Кроме того, он напомнил, что, в отличие от Сталина, Гитлер не был закрытым человеком и все его перемещения были известны, то есть скрыть факт такой встречи было бы нельзя.

Помимо прочего, проводить в октябре 1939 года встречу на Западной Украине было просто небезопасно для глав государств, поскольку там действовали вооруженные группы националистов, напомнил историк Александр Широкорад. «Ехать Сталину в местность, перенасыщенную западно-украинскими националистами, резона не было. Если бы вожди хотели встретиться, то они встретились бы где-нибудь, скажем, в Бресте, что было бы технически удобнее», — приводит его слова РБК.

Своим высказыванием Кравчук пытался объяснить слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ко Второй мировой войне привел «сговор тоталитарных режимов».

На брифинге по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой украинский лидер выразил поддержку позиции Варшавы, которая возлагает ответственность за начало Второй мировой войны на СССР.

По словам Зеленского, Польша первой «почувствовала на себе сговор тоталитарных режимов». Он высказался о необходимости объединения всех демократических государств, чтобы они «не молчали, как это было в 1939 году». «Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», — заявил президент Украины.

Глава государства также призвал все страны мира сказать «нет» тоталитарным идеологиям, репрессиям, ксенофобии и любым проявлениям ненависти и нетерпимости, чтобы уберечь человечество от новых страданий.

Киев и Варшава, по словам Зеленского, смогли «снизить градус эмоций относительно прошлого».

«Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет», — констатировал он.

Его выступление вызвало возмущение в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявление украинского лидера должно быть оскорбительным для россиян, миллионов жителей стран СНГ и самой Украины. Москва категорически не согласна с позицией Киева в этом вопросе, подчеркнул Песков.

«В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной версией, с нашей точки зрения, польского руководства, крайне оскорбительной для миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители и родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы и Польши. Это вряд ли сочетается с верой и убеждениями миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами», — сказал представитель Кремля.