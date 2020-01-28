«Курировал атаку на Сулеймани»: в Афганистане погиб офицер ЦРУ

В катастрофе американского военного самолета, произошедшей 27 января в провинции Газни в Афганистане, погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке.

По его данным, Д'Андреа курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.

Спецоперация, о которой идет речь, была проведена американскими военными ночью 3 января возле международного аэропорта Багдада, рядом с которым расположены военные базы США. Там прогремели мощные взрывы. По данным газеты The New York Times, в ходе нападения были использованы беспилотники. В одном из атакованных автомобилей находился Сулеймани.

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Убитый генерал командовал батальоном «Аль-Кудс» — одной из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны Вашингтона. Он назвал генерала «наиболее эффективной силой» в борьбе с «Исламским государством» (ИГ), «Джебхат ан-Нусрой» и «Аль-Каидой» (все три организации признаны в России террористическими, их деятельность запрещена).

При этом в Пентагоне свои действия оправдывают тем, что Сулеймани «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона». По словам американских военных, удар, убивший генерала, «был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана».

Тегеран ответил США на это убийство операцией «Мученик Сулеймани», которую осуществил в ночь на 8 января 2020 года. Она была направлена против американских военных, причастных к убийству иранского генерала. Военные КСИР атаковали две авиабазы США в Ираке и назвали это возмездием за убийство Сулеймани.

Как сообщили представители афганского движения «Талибан» (организация запрещена в России), которое запрещено в России как террористическое, в сбитом в провинции Газни самолете американских ВВС, помимо Майкла Д'Андреа, погибли многие высокопоставленные сотрудники ЦРУ США, передает Tasnim News Agency.

Начальник полиции Газни рассказал, что на месте крушения были обнаружены четыре тела, еще два человека оказались живы, но их местоположение не разглашается, передает Reuters. По информации анонимных источников в США, на борту было по меньшей мере пять человек.

Катастрофа произошла в сельской местности Дех Як в провинции Газни. Эта территория находится под контролем движения «Талибан». Изначально сообщалось, что в Газни разбился пассажирский лайнер Ariana Afghan Airlines, который летел в Нью-Дели, но через некоторое время представители авиакомпании опровергли эту информацию.

Как заявил губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай, ни один пассажирский самолет не потерпел крушения на территории Афганистана, приводили его слова в Twitter Ariana News. Эту информацию подтвердили представители Управления гражданской авиации страны. В ведомстве заверили, что со всеми афганскими пассажирскими судами все в порядке.

Ссылаясь на сообщения местных жителей, Калимзай рассказал, что воздушное судно сильно обгорело, и из него вытащили пилота — судя по всему, гражданина иностранного государства.

Позже анонимный американский чиновник сообщил, что разбившийся самолет принадлежал Вооруженным силам США. По его словам, на месте крушения опознали Bombardier E-11A BACN, который используется в качестве воздушного узла связи в условиях горного ландшафта.

Ответственность за катастрофу взял на себя «Талибан».

Талибы утверждают, что на борту воздушного судна находились американские военнослужащие, в том числе офицеры высокого ранга. По их словам, все они вместе с экипажем самолета погибли в результате атаки боевиков.

Американская сторона признала потерю самолета, но представитель командования США полковник Сонни Леггетт не подтвердил, что к крушению причастны талибы. По его словам, причина катастрофы расследуется.