Назло санкциям: Украина покупает в России алюминий для ракет

Украинское предприятие «Южмаш» закупает в России алюминий для производства ракет. Последний контракт с российским ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» был заключен 15 января 2020 года. Согласно мониторингу госзакупок «Прозорро», стороны подписали соглашение на поставку металла на сумму 109,5 млн рублей.

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Российская компания должна до 31 декабря поставить в Днепропетровск (современное название — Днепр, но в документах город указан со старым названием) около 88,7 тонны алюминиевого проката. Назначение этой закупки в отчете не раскрывается.

С 2017 года «Южмаш» заключил с российской компанией четыре контракта на поставку алюминия и биметаллических плит, изготовленных из алюминиевого сплава, сообщает портал «Украина.ру». Их общая стоимость — 435 млн рублей.

Как минимум в одном из них алюминий предназначался для производства американских космических ракет, указано в материалах госзакупок. Так, в контракте 2019 года обозначено, что металл должен быть использован для изготовления ракет-носителей Taurus II американской компании Orbital — части американской корпорации Northrop Grumman. Как прописано в контракте, в соответствии с конструкторской документацией, для производства ракеты нужен именно российский металл, который отвечает стандартам качества, принятым в Российской Федерации.

Местом вывоза, выполнения работ и оказания услуг в контракте 2019 года был указан подмосковный город Реутов, улица Гагарина д. 33. По этому адресу находится АО «ВПК «НПО машиностроения». Она входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», а эта ракетно-космическая компания, в свою очередь, находится под санкциями Украины.

Компания «Альфа-металл» работает с 2001 года. Она поставляет алюминий и другие материалы российским и иностранным компаниям. В 2011 году компания работала на авиакосмическом салоне МАКС-2011. Она стала официальным представителем Красноярского металлургического завода. Согласно информации на сайте компании, ее металл сертифицирован АО «Авиатехприемка» (ныне «РТ-Техприемка» — дочернее предприятие Ростеха).

Украинское предприятие «Южмаш» с советских времен разрабатывает и производит аэрокосмическую продукцию. В частности, там изготавливали ракеты «Зенит», ракетные двигатели РД-120 и РД-8. Предприятие работало в кооперации с российскими компаниями. Например, «Зениты» должны были стать основными ракетами-носителями для международного проекта «Морской старт».

Но, когда проект перешел под контроль российской S7 Space, новый собственник отказался от украинских ракет, передавали СМИ.

После распада СССР «Южмаш» начал искать партнеров за рубежом. С 2000-х компания сотрудничала с американским частным предприятием Orbital Sciences Corporation. Оно позже вошло в состав корпорации Northrop Grumman — одного из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники в мире.

Американцы заключили контракт с украинскими разработчиками, поскольку у Orbital не хватало опыта для работы с жидкостными ступенями и криогенными компонентами. «Южмаш» поставляет емкости для топлива, баки высокого давления, клапаны, датчики, системы подачи топлива и питания, трубы, провода и остальное оборудование, связанное с этими целями.

«Южмаш» изготавливает ступени для ракеты-носителя Antares (Taurus II), последний запуск которой состоялся в начале ноября.

Тогда она доставила на орбиту космический грузовик Cygnus с почти 3,7 т груза, в том числе приборы для экспериментов, предметы первой необходимости, продовольствие и оборудование для станции. Среди оборудования — духовой шкаф для приготовления пищи в невесомости и специальный жилет, который защищает от космической радиации. Он проходит испытания в космосе, чтобы впоследствии его можно было использовать в лунной и марсианской программах.

Старт был произведен с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния в Атлантическом океане в 09.59 по местному времени (16.59 мск).