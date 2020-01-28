Мертвые и вернувшиеся: каких разведчиков рассекретила Россия

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена разведчиков, биографии которых будут рассекречены. Об этом пишет ТАСС.

«При принятии решения о рассекречивании того или иного советского или российского разведчика, выполнявшего свои задания в нелегальных условиях, мы исходим с позиций обеспечения безопасности разведывательной деятельности», — отметил Нарышкин.

Широкая публика узнает о деятельности таких разведчиков, как герой Советского Союза Евгений Ким, также обладатель советской звезды Героя Михаил Васенков, о героях России Юрии Шевченко и Виталии Нетыксе, работавшем вместе со своей женой — Тамарой Нетыксой.

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Кроме того, сообщил Нарышкин, будет рассказано о разведчике-нелегале Владимире Лохове, умершем в 2002 году, и Виталии Нуйдине — еще одном сотруднике СВР, работавшем в паре с женой.

Информация о каждом разведчике будет публиковаться постепенно, «шаг за шагом», добавил глава СВР. «Будут размещены краткие данные, а потом мы посвятим этим героям больше времени в средствах массовой информации, на телевидении», — подытожил Нарышкин.

Сейчас деятельность перечисленных главой СВР разведчиков является государственной тайной. К примеру, о Виталии Нетыксе известно, что он родился в 1946 году в Москве, служил в Первом отделении КГБ, отвечавшем за внешнюю разведку. За рубежом на нелегальном положении Нетыкса находился с 1991 года, после вернулся в Москву и служил в СВР в звании генерал-майора. Награжден закрытым указом президента Золотой Звездой Героя России. Умер в 2011 году в возрасте 65 лет.

Чуть больше информации на данный момент есть о Герое СССР Михаиле Васенкове. Рожденный в Москве в 1942 году, он переехал в Испанию в 1976 году, после под видом сотрудника испанской фирмы много путешествовал по Латинской Америке. Защитил в Нью-Йоркском университете докторскую диссертацию по философии. Указом президиума Верховного Совета СССР — также закрытым — в 1990 году ему дали звание Героя.

В 2010 году американские спецслужбы арестовали Васенкова в его собственном доме в Йонкерсе, пригороде Нью-Йорка. Сначала он отрицал все обвинения, но потом к нему в камеру пришел перебежчик — бывший полковник СВР Александр Потеев, предложивший сознаться в шпионаже и показавший папку с досье на Васенкова. Тот назвал в результате свое настоящее имя, но больше ничего говорить не стал. В том же году его обменяли на задержанных в России американских шпионов, сейчас он живет в Москве.

Нарышкин объявил о намерении рассекретить имена семи российских и советских разведчиков еще в конце декабря. «Мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников «особого резерва». Не все из этих людей сейчас живы», — заявил директор СВР, добавив, что история отечественной внешней разведки — неотъемлемая часть истории России.

Кроме того, Нарышкин назвал одним из «отечественных разведчиков» императора Петра I. «Да и сам царь, как говорится, под дипломатическим прикрытием добывал значительный объем политической и научно-технической информации», — отметил директор СВР. Речь, по-видимому, идет о Великом Посольстве русского царя, когда Петр под псевдонимом «бомбардира Михайлова» учился морскому делу и другим наукам в Нидерландах и Великобритании.

Таким образом, Нарышкин указал на преемственность СВР с разведкой Российской империи. Хотя сама Служба внешней разведки была сформирована 20 декабря 1920 года — как Иностранный отдел при Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Стоит отметить, что в последнее время противостояние разведок вернулось на уровень «холодной войны», если не преодолело его по интенсивности в некоторых сферах — особенно кибербезопасности. Обострение произошло на фоне усиления противостояния Москвы и стран НАТО.

В декабре 2018 года оперативники ФСБ задержали в Москве американского гражданина Пола Уилана. Иностранный шпион пытался получить от гражданина России флеш-карту с информацией, которая является гостайной, — списком сотрудников одной из российских спецслужб. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов отметил, что задержание агентов США в России крайне редко предают широкой огласке, но ФСБ сделала это, значит, акция, которую проводил Уилан, была очень серьезной.