Все валят на США: в чем Помпео обвинил Россию

США готовы принять самые решительные дипломатические и экономические меры против властей Сирии и поддерживающих их государств, которые приписывают Вашингтону нападения на жителей провинций Идлиб и Алеппо, говорится в распространенном письменном заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

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«Соединенные Штаты с серьезной обеспокоенностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, [ливанского шиитского движения] «Хезболла» и режима [сирийского президента Башара] Асада, как сообщается, проводят масштабные нападения на жителей провинции Идлиб и западной части [провинции] Алеппо», — заявил глава американской дипломатии.

По его словам, эти силы проводят неизбирательные воздушные бомбардировки и наземные атаки, из-за которых тысячи гражданских лиц оказались под обстрелом в городе Маарет-Эн-Нуман — этим людям некуда бежать.

При этом в других районах десятки тысяч жителей бегут из своих домов, отметил Помпео.

«Соединенные Штаты осуждают эти неоправданные нападения на жителей северо-западной части Сирии. Мы призываем к немедленному прекращению огня и обеспечению полного доступа в пострадавшие районы гуманитарных организаций для облегчения страданий сотен тысяч людей, бежавших от непрекращающихся бомбардировок», — подчеркнул Помпео.

Он утверждает, что действия России, Ирана, «Хезболлах» и сирийской армии напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии, согласно резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, а также безопасному возвращению в свои дома сотен тысяч перемещенных лиц.

Впрочем, он не привел никаких доказательств и источников этих обвинений.

Накануне американское издание The Daily Beast сообщило, что режим Башара Асада приступил к самому активному наступлению с начала гражданской войны в стране. Журналисты заявили о начале финальной битвы между поддерживаемыми Турцией формированиями Сирийской свободной армии (ССА) и сторонниками Асада, которых поддерживают Россия и Иран.

Зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, как планируется, будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией. Речь идет в первую очередь о Турции и в меньшей степени о США. Кроме того, эти государства и другие западные страны приложат все усилия, чтобы не допустить продвижение сирийского режима и предотвратить приток беженцев через турецкую границу, отметили в издании.

Как указали журналисты, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 января созвал закрытое совещание, в ходе которого заявил, что продолжающиеся с июля 2018 года переговоры Анкары с Россией по поиску компромиссного решения ситуации в Идлибе зашли в тупик. Турецкий лидер уточнил, что не откажется от поддержки ССА.

При этом, как заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, сообщения об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.

Он заверил, что с начала действия режима прекращения огня российские ВКС не осуществляли боевых вылетов.

В этот же день глава Сирии принял спецпредставителя президента России по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России. Они обсудили с Башаром Асадом ряд проблем, которые в настоящее время существуют в САР, указано в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

«В ходе беседы состоялось подробное обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее, задач обеспечения долгосрочной стабилизации при ликвидации оставшихся очагов терроризма, а также мер по оказанию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны, что будет способствовать добровольному, безопасному и достойному возвращению беженцев и ВПЛ (внутренне перемещенных лиц — «Газета.Ru»)», — подчеркнули в министерстве.

Участники встречи также рассмотрели проблемы политического урегулирования, которое осуществляют сирийцы при поддержке ООН, включая продолжение работы Конституционного комитета в Женеве.

Режим прекращения огня был введен в провинции Идлиб 9 января.

Такое решение согласовали президент России Владимир Путин и глава Турции во время совместной встречи. Лидеры отметили, что хотят найти выход из ближневосточного конфликта при помощи исключительно мирных методов.

Несмотря на установленный режим, 16 января сирийская армия возобновила военную операцию в ответ на нарушение соглашения боевиками.